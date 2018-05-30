因應新零售時代 阿瘦「打掉重練」完成新整合經營模式

阿瘦 (8443) 今日舉行法說會，總經理郭欣怡指出，因應國內零售業的變化，阿瘦已「打掉重練」，完成新的整合經營模式，並借力原有品牌資產，由鞋類擴展至多元商品，從百萬會員中發掘市場新商機。郭欣怡表示，阿瘦在全台有 168 家門市，通路綿密，各門市除須提升單店業績外，也兼負提供顧客社群溝通功能，讓顧客在一店消費，獲得全國服務，不只是買鞋，也買到美好的生活感受。



近幾年，阿瘦也積極經營阿瘦會員，並篩選高忠誠度及高貢獻度會員，其效益可以從男鞋營收占比增加，以及準會員數提升、VIP CLUB 的價值提升等方面得知。



阿瘦跨入新零售時代，亦進行了組織改革，郭欣怡說：「我們打掉重練，以消費者體驗為核心，重構線上及線下的人、貨、場三要素，整合線上、線下及資料的整體優勢，對顧客多維度產生對應。」



郭欣怡說，一個顧客到阿瘦皮鞋的店裡，是阿瘦透過智慧社群行銷導購系統進行邀約，客戶下單後，阿瘦透過智慧生供應鏈系統，委由供應商客製化生產，在不改變門市大小的情形下，擴大對顧客的服務範圍。



此外，阿瘦也成立數據中心，用數據照顧現有客戶、找到新客戶，今年 1+2 月的客單價 5,088 元，較去年同期增加 26.8%。



阿瘦董事長羅榮岳以「健康、舒適、美觀、創新」理念，促進顧客足下與生活的美好，發展連鎖鞋店事業，於 2004 年進入百店規模，是國內皮鞋連鎖店龍頭企業。



阿瘦 2016 年起，陸續成立「Bo-Bonny 啵啵妮」、「comphy+ 康飛加」、「BESO」三家子公司，以明確的品牌定位，分進「親子市場」、「健康市場」、「女性時尚」等消費市場。



阿瘦的產品亦鎖定健康商機，2017 年起提出全國首發「足部大數據」，並於全台門市推動「足健康顧問」，將門市服務再升級，提供專業服務與諮詢，每位店員都是台灣唯一的「專業適鞋師」。

