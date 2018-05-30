【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<今天執行換股囉。>

今天大盤震盪走低，終場下跌 23 點，以 1096 點作收，量能為 1390 億元。

重點持股報告。

(2351 順德) 今天老師利用股價拉高，開始獲利調解股票。但因為順德的量能縮得太小，不符合老師的期待，所以我們收回資金執行換股，另一半也出清囉。

(3438 類比科) 收回的資金轉到類比科的身上。

(00636 中國 A50、4943 康控 - KY) 續抱。

(5317 凱美) 繼昨天亮燈漲停板之後，今天股價一度再上漲 ( 8 % ) 囉，老師也順勢帶著會員們獲利出脫一半持股囉，將獲利愉快的放入會員們的口袋囉，太棒了，感謝一檔又一檔的好股票了。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 5317 凱美、00636 國泰中國 A50、3438 類比科、4943 康控 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)