【華冠投顧】多頭結構破壞 明後天將是多方關鍵

華冠投顧 范振鴻 分析師

◆ 盤後分析

振鴻觀察股：3189 景碩、2332 友訊、8155 博智、3661 世芯 - KY、2362 藍天

加權指數今天收 10821 跌 142 點，量能上升至 1613 億，盤中跌破 10819 使的這邊多頭結構已經有破壞的跡象，雖然收盤收在 10819 之上，但結構破壞已是事實，若本周無法站穩，除了整個日線結構轉弱外，從週線看也會是三角型態突破失敗，這對台股將會是非常不利的狀況。

振鴻在本月 23 日起的盤後影音就有提到，振鴻從小時線觀察到後續有很大機會進入修正，只要是這波攻擊的型態搭配指標，但是我希望我是看錯的，但從今天修正盤中跌破 10819 來看，必須要說，接下來大家需要提高戒心，本來期待本波上來的融券能變成週線攻擊的燃料，現在反而要開始擔心這些融資又會是下殺的領頭軍，而今天也剛好是摩台結算，希望今天只是洗盤，本周只要能再站穩 10819 守住結構，多頭不是沒有機會，但要提醒大家的還是那句話，若盤勢不如預期，請記的嚴守出場條件與停損。

從指標觀察，日 KD 好不容易在 50 之上黃金交叉後，本來期待能帶動大盤拉出週線第五波攻勢，但目前又再度死亡交叉，明天若續跌，跌破 50 的機會相當大，所以就有呼應前段，明後兩天須反攻才有機會化解空方的力道。

回到台股的部分，今日大盤雖然大跌，但 mosfet 概念股依然全線強攻，5299 杰力、3707 漢磊漲停，3317 尼克森、8261 富鼎、大中 6435 也大漲 6% 以上。矽晶圓本身持續輪動，昨天漲停的 3532 台勝科今天小跌 2%，6488 環球經、3016 嘉晶則再度大漲 6% 以上，缺水概念股再度進入修正，其他值得注意德則是缺電概念股 1609 大亞今天帶量突破一個月底部高點，棉花漲價則是 1440 南紡受惠大'漲。

個股方面週日振鴻已經發佈新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】第四集標的：

【2332 友訊】短短三天目前已經漲超過 15%

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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