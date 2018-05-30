國泰君安: 義大利政局或不穩 中美貿易磨擦加劇 美元續走強

國泰君安外匯分析員徐惠芳發表每日外匯評論:

市場關注，加拿大央行週三舉行利率會議，預期利率維持在1.25厘不變的機會較高。美國週五將公佈重要的非農就業資料，或對美國加息步伐有啟示。歐元區政局特別是義大利退歐憂慮增加，加上美國擬對中國進口總值約500億美元商品徵收25%的關稅，商品清單將於6月15日前公佈。週邊市況不穩，拖累亞太區股市普遍向下。

截至5月29日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF)的黃金持倉量為851.45噸，按日增加2.95噸。金價繼續在每盎司1,300美元水準爭持，上方阻力1,325、1,340美元，下方重要支持1,275美元。

截至5月29日，全球最大白銀交易所基金(iShares SilverTrust)的白銀持倉量為9952.13噸，按日不變。銀價回軟至每盎司16.35美元水準，趨勢往下，上方阻力16.75美元。美元指數連升兩周，本周初至今續升，逼近95.00水準，趨勢往上，下方支持94.10、93.30、92.20。

今晚加拿大央行議息，市場預期，加央行將維持貨幣政策不變，關注更多加國經濟資料以確認加息效果。利率期貨市場預期，加拿大央行5月加息的機會只有16.5%，7、9、10及11月加息的機會才超過50%。美元兌加元連升6日，今日續升，在1.3030水準爭持，下方支持1.2955、1.2845。

日本4月零售銷售年率為1.6%，前值1.0%，預估為0.9%；月率1.4%，前值-0.7%，預估為0.7%；

日本4月大型零售商銷售年率為-0.8%，前值0.1%，預估為0.2%。美元兌日圓下挫至108.60水準，趨勢往下，上方阻力109.90、110.80。

週二亞市時段，投資者正受近期國際政治局勢影響，而未敢貿然入市，市場正憂慮義大利及西班牙政局不穩，對歐盟及歐元區造成的潛在影響，以及下月將舉行的美朝峰會或可能存有變數，投資氣氛大減。美元兌日圓匯價早段走低，時段見108.74，下跌0.62%。

歐市時段，義大利可能最快今年9月再舉行大選，投資者擔心重新大選時，反建制黨派五星運動黨與北方聯盟的脫歐情緒或會更加高漲，債市拋售義大利國債，義大利10年國債孳息率最高曾升至3.43厘，創4年新高。另外，評級機構穆迪(Moody's)表示，如果義大利新一屆政府不能讓公共負債比率減少的話，機構或將下調義大利的主權評級。一連串的負面消息及因素下，市場恐慌情緒升溫，並利淡歐元匯價，歐元兌美元反覆下跌，最低曾觸及1.1510，創自去年8月以來的低位，時段見1.1553，下跌0.62%。

美市時段，世界大型企業研究會(Conference Board)公佈，美國5月份消費者信心指數錄得128.0，符合市場預期，前值為128.7。另外，歐美市場受義大利及西班牙政局所影響，大幅減持義大利及西班牙國債，並轉向購入美債、美元及日圓資產避險。美國10年國債孳息率下跌至2.78厘，市場資金購入美債亦進一步利好美元，美匯指數反覆做好，收報94.873，上升0.48%。而美元兌日圓尾段亦繼續走低，最低見108.11，尾段匯價略為反彈，收報108.77，下跌0.59%。

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