【權益變動】中國寶豐國際(03966-HK)獲主席兼執董黨彥寶認購新股9615萬股

港交所最新資料顯示，中國寶豐國際(03966-HK)獲主席兼執行董事黨彥寶透過其控製的Fung Teng Enterprises Ltd.於5月24日在場外以每股均價2.6港元認購新股9615萬股，涉資約2.4999億港元。增持後，黨彥寶的持股量由360,000,000股增至456,150,000股，持股比例由63.41%升至80.35%(新股擴大後佔比68.71%)。

中國寶豐國際5月24日公布，以每股2.6元向控股股東峰騰企業配售9615萬股新股，配售價較昨日收市價3元折讓約13.33%。新股佔擴大後該公司已發行股本約14.48%。

該公司稱，集資淨額2.49億元擬用於償還本金額為2.5億元的現有計息貸款。完成配股後，控股股東的持股將由3.6億股增至4.56億股，佔比由63.41%增至68.71%。

公司指，誠如公司2017年年報所述，於2017年12月31日，集團由獨立財務機構提供及將於一年內到期的計息銀行借款為2.755億元併按香港銀行同業拆息計息。集團於2017年12月31日之淨資本負債比率為19%。鑒於香港銀行同業拆息之潛在上升趨勢，董事認為認購事項將使集團能動用認購事項所得款項以償還集團之現有銀行借款，從而減少集團融資成本、降低淨資本負債比率、提升盈利能力及鞏固財務狀況。

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