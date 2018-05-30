REITs海外不動產投資鬆綁 商仲：投資額度上看200億元

金管會昨 (29) 日預告修正「不動產證券化條例第 6 條、第 8 條及第 9 條之解釋令」，針對活絡不動產投資信託基金（以下稱 REITs）投資市場，將簡化海外不動產投資程序，外資商仲世邦魏理仕認為，此舉將有利國內 REITs 前往海外不動產市場尋找報酬率較高的投資標的。

同時，以融資方式增購海外不動產，可投資額度將上看新台幣 200 億元，對受託機構、不動產管理機構以及投資人實為利多，不僅能有效提高配息，更將有助活絡台灣 REITs 市場。

REITs 的主要收益來源為標的物的租金收入，以發行受益憑證的方式讓投資人能以較少的金額投資不動產。金管會於 2016 年 3 月開放國內 REITs 投資海外不動產，惟原規定要求業者於投資計畫內載明投資標的，且須事先向主管機關申請核准，導致該規定訂定以來，無任何國內 REITs 投資境外不動產。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶表示，台灣 REITs 市場自 2005 年第一檔基金發行以來，過去 13 年間各檔 REIT 合計僅增購 3 筆國內不動產，投資金額共新台幣約 69 億元，顯示本土不動產市場長期偏低的收益率水準不利於國內 REITs 進行投資。

世邦魏理仕研究部預期，未來台灣 REITs 若以融資方式增購海外不動產，總計可投資額度約新台幣 193 億元，其中每檔基金依其資產總額可借款的金額約為新台幣 20-60 億元。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶指出，目前台北商辦投資淨收益率水平約落在 2.5%，台灣 5 檔 REITs 配發的股息殖利率約介於 2.6-3.2% 之間，然而國際門戶城市商辦投資的淨收益率則可達到 3.5-4.5%；此修法不僅有利於國內 REITs 前往海外不動產市場尋找報酬率較高的投資標的，更有利刺激提高配息，進一步活絡台灣 REITs 市場。

世邦魏理仕觀察，以新台幤 20-60 億元的投資規模來看，台灣 REITs 在海外熱門投資地點將面臨來自外國超高淨值人士及中小型不動產基金的激烈競爭，也意味著各檔 REIT 至多僅能在國外購買一筆不動產，預料受託機構將慎選海外投資標的，包括歐洲、北美門戶城市中收益率達 4% 以上的商辦產品，將是國內 REITs 鎖定的標的。

金管會於昨日預告修正「不動產證券化條例第 6 條、第 8 條及第 9 條之解釋令」所定 REITs 投資境外標的規範，此次修法中簡化投資程並放寬投資標的，主要修正重點包括，簡化不動產投資信託計畫應記載之內容：刪除應載明確定投資標的之規定，但信託計畫需記載「投資地區、類型、架構之評估分析」等內容。明定交易完成後報請主管機關備查時點：將現行受託機構需於投資前報請主管機關核准的規定，修正為交易完成後 15 個營業日內報請金管會備查。同時，也放寬境外投資標的範圍，放寬 REITs 可投資境外不動產相關權利，包含地上權。