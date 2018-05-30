【異動股】家紡板塊午後逆市拉升 水星家紡(603365-CN)漲停

午後，家紡板塊逆市拉升，截止發稿，水星家紡(603365-CN)漲停報29.91元，金鷹股份(600232-CN)漲5.98%報6.2元，羅萊生活(002293-CN)漲5.58%報17.4元，海瀾之家(600398-CN)漲4.86%報14.02元，安正時尚(603839-CN)漲4.21%報20.32元，富安娜(002327-CN)漲4.19%報12.43元，拉夏貝爾(603157-CN)、歌力思(603808-CN)、柏堡龍(002776-CN)等個股均走強漲逾3%。

華泰證券分析認為，2018Q1 紡織業與紡織服裝、服飾業的企業景氣指數持續提升;從終端來看，Q1全國50 家重點大型零售企業服裝類零售額累計同比增長6.5%，增速高於上年同期6.7 個百分點。各子板塊中，女裝受併錶因素與運營能力增強單店銷量提升的驅動，2017&2018Q1 業績錶現依舊亮眼;家紡板塊延續了2017 年以來復蘇的趨勢，Q1 營收仍保持20%以上的增速;休閑服裝板塊調整2017 年接近尾聲，是Q1 營業收入增速最快的子板塊。

此外，華泰證券認為貿易戰對紡織服裝出口企業影響有限，主要由於1)中國紡織企業近幾年加速海外産能布局，部分企業從國内直接出口至美國的佔比已降至個位數;2)此次貿易戰主要針對與技術轉讓、知識産權有關的類目。

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