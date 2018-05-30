2017年中國農村電商零售額達12448.8億元

據中新網報道，5月29日，電子商務研究中心(100EC.CN)發布《2017年度中國農村電商發展報告》。報告顯示，2017年農村網店達到985.6萬家，零售額達12448.8億元人民幣，電商成扶貧新生力量。

近年來，農村經濟發展愈來愈受國家和社會重視。今年5月，《關於推進農商互聯助力鄉村振興的通知》明確指出，繼續開展電子商務進農村綜合示範工作。

中國電子商務知名專家、電子商務研究中心主任曹磊認為，農村電商發展能為農村地區創造一條完整的新産業鏈。從網購、農資採購、根據平台大數據定製化生産，到電商平台貸款，互聯網對農村生産環節産生更深刻的影響。

電商扶貧就是該影響的“註解”。一方面，去年以阿里、京東為代錶的電商巨頭和部分“獨角獸”推動中國“精準扶貧”。報告錶明，阿里巴巴零售平台自2016年起，在832個國家級貧困縣，共銷售292億元商品。京東則於2016年一季度至2017年二季度，累計幫助貧困地區銷售商品153億元。

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