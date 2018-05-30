【異動股】農業板塊集體大漲 宏輝果蔬(603336-CN)等多股漲停

今日早盤，農業板塊集體大漲，截止發稿，宏輝果蔬(603336-CN)漲停報23.1元，農發種業(600313-CN)漲停報2.98元，萬向德農(600371-CN)漲停報9.72元，新賽股份(600540-CN)漲停，傲農生物(603363-CN)漲8.98%報19.3元，敦煌種業(600354-CN)現漲7.31%報6.61元，登海種業(002041-CN)漲6.06%報9.27元，神農基因(300189-CN)漲5.77%報4.03元，新農開發(600359-CN)漲4.68%報6.26元，中農立華(603970-CN)、蘇墾農發(601952-CN)等個股均大幅上漲超4%。

消息面上，美國再度宣布對中國出口的500億美元商品加徵25%的關稅。中美雙方圍繞貿易問題展開針鋒相對的鬥爭，這場沒有硝煙的戰爭，大豆影響首當其衝。據統計，2017年，中國自美國進口大豆3285萬噸，佔中國進口總量的34.4%，佔美國出口總量的62.1%。

中國豆製品專業委員會副會長兼秘書長吳月芳表示，當前中國大豆供應基本穩定，中美貿易一旦“開戰”，中國對美國進口大豆加徵25%的關稅，對中國整個食品大豆産業是利好。

對國内的種植業來說，會提高大豆種植的比較效益，增加大豆種植戶的積極性，進而加快我國農業種植業結構調整速度;對大豆食品加工企業來說，雖然食品大豆原料的價格會有所上升，但實際上國内食品大豆的價格和進口油料大豆的價格實行的是兩個價格體系，食品大豆價格上升的幅度會低於油料大豆的價格上升幅度;同時豆製品本身屬於低價值的必須品，大豆原料成本在産品的成本中所佔的比例有限，因此最終反映到市場上因價格波動産生的影響很小。

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