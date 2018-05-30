三貝德併購新北最強補習班 Q3發揮效益 業績再攀高峰

三貝德數位 (8489) 宣布子公司亞洲教育大平台與新北最強的補習班詹浩資優集團，合資成立「詹浩教育股份有限公司」，亞洲教育大平台將如虎添翼，預計 6 月底收購完成，第三季開始發揮併購效益，至目前為止，累計加入的補教業者達到 11 家的規模。 詹浩資優集團在新北是相當知名的補教集團，旗下有浩學補習班及詹浩補習班等 4 家補習班，為新北政府認證的「標竿補習班」，並榮獲新北市教育局頒發「金質奬」的肯定。



詹浩資優集團涵蓋小學到高中的學程，國中、高中皆為全科發展，該集團特色以年年都出榜首打響招牌，多年來新北市榜首皆出自詹浩教育集團，98 年度更有學生拿下全國榜首位置，錄取台大電機系，另多屆的板中、金陵女中、海山高中、北大等榜首，也出自該補習班。



此外，詹浩數學團隊並致力於推理教法及教材的數位研發、推廣，教材授權範圍遍及大陸。該團隊透過數據分析，掌握學生進度與狀況，精準規劃學習，資優數學及全科的均衡發展廣受學生及家長好評，其目標為發展成補教界的 LV。



三貝德自 2017 年第二季中旬啟動「亞洲教育大平台」計畫，在線上數位學習產品之外加入實體補習班。2017 年加入 8 家補習班後，今年第一季又再整合新竹台師、新竹希格瑪。詹浩資優集團則是第二季第一家加入的補教業者，象徵亞洲教育大平台從高中補習班，向下延伸到國中、國小補習班，持續進行全方面的佈局，目前全台已達 33 個辦學據點。詹浩教育股份有限公司的效益，預計第三季正式發酵。

