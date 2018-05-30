首批期貨型權證明上市交易 3家券商拔頭籌

證交所今 (30) 日宣布，修訂權證相關法規，納入期貨型權證的申請發行，已獲主管機關同意，並已自周一 (28) 日起開放券商辦理期貨型權證的申請，初期開放連結標的為期交所掛牌的非個股期貨商品，而首批期貨型權證最快於明日可上市交易，將由元大證券等 3 家綜合券商拔頭籌發行。

目前已提出發行申請期貨型權證的連結標的，均為在期交所掛牌的台灣指數期貨合約，發行人為元大證券、凱基證券及日盛證券等 3 家綜合證券商，證交所指出，國內首批期貨型權證最快於 5 月 31 日在證交所上市交易。

證交所表示，期貨型權證不僅可滿足發行人推展多元商品的意願，也能擴增投資人的資產配置範圍，而初期期貨型權證僅開放連結期交所掛牌的非個股期貨商品，未來如能順應市場需求，將逐步擴大連結至更多流動性佳的重點標的。

證交所於 1997 年 6 月開放權證商品交易，迄今超過 20 年，順應市場發展的需要、隨著各類投資及避險需求的日益增加，發行標的持續擴增，主管機關陸續開放以本國指數、股票、ETF、TDR 及外國指數與股票為標的的權證發行申請。

為進一步擴大權證連結標的，證交所於 2016 年調查發行人需求及意願後，研議期貨型權證規畫案，並在 2017 年 6 月 5 日主管機關原則同意開放期貨型權證發行、2018 年 2 月 9 日核准相關法規，證交所在 2 月 14 日進行法規公告。