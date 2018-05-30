不畏大盤重挫逾百點 電動車概念股逆勢勁揚

電動車概念股再發動攻勢，PTA 氧化觸媒大廠康普 (4739-TW) 與鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (30) 日不畏大盤重挫逾百點，股價逆勢勁揚，美琪瑪盤中大漲逾 8%、站回百元大關，康普也有超過 5% 的漲幅，兩者均一舉收復五日線與月線。

康普第 2 季電池材料受到主要客戶特斯拉拉貨趨緩影響，預期將為全年淡季，第 3 季則是步入傳統旺季，出貨量將較第 2 季成長，可望為全年營運高峰。

康普去年新增月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，展望今年，康普表示，盼該產線稼動率能從去年的 5 成，提升至 7 至 8 成，預估今年硫酸鎳出貨量可望攀升至 2 萬噸。

康普第 1 季財報表現亮眼，營收、純益與 EPS 均寫下新猷，稅後純益 1.54 億元，季增 27.45%，年增 65.48%，每股稅後純益 1.7 元。

美琪瑪首季在客戶採購合約量保障下，首季營收僅季減約 1%，較去年同期大增 57% 達 12.53 億元，展望第 2 季，法人認為，原物料表現相對強勁，且出貨量可望持續增加，美琪瑪第 2 季營收仍可期。

美琪瑪第 1 季合併營收 12.53 億元，季減 1.39%，年增 57.43%，毛利率 6%，季增 1.17 個百分點，年減 1.1 個百分點，營益率 3.83%，季增 1.29 個百分點，年增 0.03 個百分點；稅後純益 4656 萬元，季增 16.05%，年增 3.4 倍，每股稅後純益 0.62 元。

若投資人看好美琪瑪後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：康普元富 77 購 01(735124-TW)、美琪瑪凱基 7A 購 02(736028-TW)、美琪瑪群益 7A 購 02(736040-TW) 等。