無畏中國找喝茶 美光股價將登上網路泡沫來最高價

美光科技 (Micron Technology Inc) (MU-US) 週二股價返回漲勢，力抗晶片股下跌趨勢，亦無畏中國可能設法遏制記憶晶片價格上漲的報導。

根據 FactSet 數據，美光股價收漲 2.1% 至 62.62 美元，創 2000 年 9 月 20 日以降最高收盤價 (當時股價達 66 美元)，週二盤中高點達 63.98 美元，為 2000 年 9 月 21 以降最高盤中高點 (當時達 65.81 美元)。

相比之下，週二費城半導體指數收低 9.92 點或 0.71% 至 1380.92。S&P 500 指數收低 31.47 點或 1.16% 至 2689.86。

美光股價即將創 2009 年 12 月以來最強的一個月 (當時單月漲幅 40%)，5 月份迄今美光股價已有 36% 漲幅，美光在本月稍早的法說會調升季度展望並宣布 100 億美元股票回購計畫後，股價獲得大大的支撐，法說會後連漲 4 日，接著上週五小幅收低 0.2%。

今年迄今，美光股價漲幅 52%，相較費半指數同期僅有 10% 漲幅，而 S&P 500 指數甚至只有 0.5% 漲幅。

儘管報導稱中國商務部會見美光高階管理者，討論記憶晶片漲價壓迫了中國 PC 和手機廠的事，但美光股價漲勢依舊。

根據市場情報公司 TrendForce 數據，中國是記憶晶片最大進口國，占 DRAM 銷售額 20%、占 NAND 晶片銷售額 25%。記憶晶片市場另外兩大廠商是南韓海力士 (SK Hynix) (000660-KR) 和三星 (005930-KR)。

DRAM 晶片常用在 PC 和伺服器上，而 NAND 晶片則是用於 USB 和數位相機等小型設備的快閃記憶晶片。

美國預計 6 月 20 日公布下一季財報，根據 FactSet 調查，分析師估計美光第三財季每股純益 3.11 美元、營收 77.4 億美元。

在 30 位研究美光的分析師中，有 24 位給予買進或加碼的評價，另外 5 位認為持有，只有 1 位建議賣出，而平均目標價格為 77.47 美元。