騰訊(00700-HK)ADR失守400元 港交所(00388-HK)跌市奇葩

美股急挫，在ADR交易的港股幾乎全面受壓，港股ADR指數收報30302點，跌182點，跌0.6%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報399.72元，較港收市跌2.28元，失守400元關；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.57元，較港收市跌0.33元；港交所(00388-HK)是罕有的報升，ADR收報257.72元，較港收市升0.12元。
內銀內險受挫，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.85元，較港收市跌0.13元；工商銀行(001398-HK)ADR收報6.47元，較港收市跌0.07元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.53元，較港收市跌0.47元。
美國期油跌至4月中旬以來的最低水平，中海油(00883-HK)ADR收報12.77元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報6.34元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.22元，較港收市跌0.03元。
中移動(00941-HK)ADR收報70.87元，較港收市跌0.03元；聯通(00762-HK)ADR收報10.76元，較港收市跌0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.69元，較港收市跌0.04元。
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