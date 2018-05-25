貿易戰又聞煙硝味！中興制裁案未了 中國反壟斷局出招約談美光

中國商務部反壟斷局近期約談全球第三大記憶體廠商美光 (MU-US)，渉及去年 DRAM 漲價及濫用市場支配地位打壓中國企業，在中興通訊 (0763-HK) 遭美制裁案仍陷膠著之際，引發市場對中國藉機報復美國企業的聯想。

中興因違反美國制裁伊朗和北韓的貿易禁令，遭美裁罰禁止美國廠商向中興供應零組件 7 年，儘管中美貿易戰已暫告休兵，但中興通訊遭美制裁案仍陷膠著，美國正考慮原制裁的替代方案，由美方挑選人員派駐到中興，組建一個部門向美國商務部匯報。

而中國這方則以壟斷市場為由約談美光，企圖為中國企業扳回一局，並全力扶持國內的記憶體產業。

三星、海力士以及美光三家記憶體廠商共占全球 96% 的 DRAM 市場，上個月在美國被控 2016-2017 年間聯合限制市場 DRAM 產品的供應，期間 DRAM 價格上漲 130%。

而中國發改委在去年約談南韓三星後，昨日又約談美光，調查去年 DRAM 價格暴漲及是否濫用市場支配地位打壓中國企業。。

中國記憶體產業將 2018 年視為關鍵年，已有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華三大陣營投入 NAND Flash 市場，從目前三家廠商的進度看，其試產時間預計將在 2018 年下半年，量產時間可能會集中在 2019 年上半年。

記憶體三巨頭顯然對在中國國家政策和資金扶持下的中國記憶體快速崛起，心存忌憚，企圖提前以價格戰、專利訴訟戰等方式打壓阻撓市場新進者。

根據中國反壟斷法的規定，市占比重超過 50%，可以視為具有市場支配地位，但是否涉嫌壟斷，還需要確定是否有具體壟斷行為，若調查證明 DRAM 三大廠商聯合漲價，則構成中國反壟斷法禁止的壟斷協議行為；同時，美光限制設備商供貨之舉屬於限定交易，已踩到中國反壟斷法相關規定的紅線。