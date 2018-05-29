聯發科攜手台大與台大醫院攻醫療 發展手機量測血壓技術

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 與台灣大學及台大醫院共同投入的一系列醫療電子創新技術研發計畫達新里程碑，聯發科今 (29) 日宣布，旗下 MediaTek Sensio™ 智慧健康解決方案之中已加入血壓趨勢估測演算法功能，隨著終端產品上市，可協助消費者長期監測血壓趨勢，提早預警以降低心血管疾病死亡率。

聯發科表示，透過手持或穿戴式裝置量測血壓，可大幅減少量測不便的問題，而聯發科所開發的血壓趨勢估測演算法，實際超過 1 萬筆分析後，可覆蓋逾 8 成使用者，且旗下 MediaTek Sensio™ 智慧健康解決方案已加入此功能。

聯發科無線通訊事業群總經理李宗霖表示，看準醫療界對於可攜式、便利的血壓趨勢監測有極大需求，盼藉由與台灣大學與台大醫院的合作研究，進一步深化智慧型手機、穿戴式裝置的價值，協助智慧醫療發展。

聯發科與台灣大學、台大醫院的跨界研究團隊將持續合作，以優化與驗證演算法為目標，同步展開臨床研究，聯發科表示，未來裝置製造商將可利用 MediaTek Sensio™智慧健康解決方案，開發包括服藥提醒、血壓警示、緊急呼救等各種個人健康管理應用程式與生理監控貼片等周邊配件，幫助更多消費者有效管理其個人健康，對未來血壓管理與治療帶來全面性的創新應用。