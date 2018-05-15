IC設計首季每股純益排名出爐 譜瑞-KY稱冠 聯發科跌出前10名

IC 設計第 1 季財報獲利出爐，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 第 1 季每股純益 1.69 元，排名跌出前十名，而台 IC 設計每股純益王由譜瑞 - KY(4966-TW)奪得，每股純益 5.3 元，擠掉過去常勝軍群聯 (8299-TW) 的 4.48 元。

譜瑞 - KY 第 1 季受傳統淡季影響，營收較上季減少，不過營運獲利持穩，稅後純益 4.04 億元，季減 7%，年增 8.8%，每股純益 5.3 元，成為 IC 設計每股純益王。

電源管理晶片大廠矽力 - KY(6415-TW) 第 1 季營運表現也持穩，受惠電源晶片滲透率題升，且應用面向廣泛，第 1 季稅後純益 4.11 億元，季減 14%，年增 12.9%，每股純益 4.72 元，成為 IC 設計每股純益亞軍。

至於過往常年蟬聯每股純益王的群聯 (8299-TW)，第 1 季受 FLASH 市況趨緩影響，營運回檔修正，加上匯損干擾，稅後純益降到 8.82 億元，季減 31.6%，年減 31%，每股純益為 4.48 元，排名掉到第 3 名。

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)，第 1 季受到手機客戶調整庫存影響，營運表現低迷，預期第 2 季動能才可望回升，第 1 季稅後純益為 26.6 億元，季減 73.8%，年減 59.9%，每股純益 1.69 元，掉出前 10 名之列。

伺服器管理晶片信驊 (5274-TW) 營運則穩定向上，由於伺服器市場規模成長，加上 BMC 晶片也處於向上發展趨勢，信驊第 1 季稅後純益 1.31 億元，季減 9.7%，年增 26%，每股純益為 3.85 元，排名第 4。

指紋辨識晶片廠神盾 (6462-TW) 則受惠打入三星手機供應鏈中，營運快速成長，第 1 季純益 2.15 億元，創單季新高，季增 36%，年增 17%，每股純益 3.07 元，排名第 5，也較去年同期排名向前移動；而同樣是電源管理晶片的昂寶 - KY(4947-TW)，第 1 季每股純益為 2.9 元，排名從第 11 名躍升到第 6 名。