台股盤前—受美股重挫收黑影響 若指數量能不足上攻有壓

台股昨 (29) 日再度挑戰 11000 點失利，在台積電、鴻海走弱下壓抑盤勢，指數震盪走低，終場指數以 10964.12 點作收，下跌 23.65 點。法人指出，在均線呈現多頭排列下，預估台股持續維持高檔震盪的多方格局，惟挑戰 11000 點的上檔套牢賣壓沈重，且成交量能略顯不足，加上美股重挫，將對台股走勢造成壓力。

今日觀盤重點，川普政府 29 日提出對 500 億美元中國進口產品課徵關稅的時間表，並將對中國的投資活動進行限制，且清單中包括與「中國製造 2025」相關的技術，公布後很快就會實施。針對中國個人與企業在美國發動的涉及工業關鍵科技的併購案，美國則預定 6 月 30 日公布相關投資限制，並增強出口管制。

據韓國媒體報導，明年 iPhone 新機螢幕傳將全數搭載 OLED 螢幕，不再採用 LCD，若此消息成局，作為目前 OLED 版 iPhone 最大組裝廠的鴻海，可望成為大贏家，旗下 GIS 接單預期也將增加，至於和碩與緯創，雖有機會承接少量 OLED 機種訂單，但要克服新產品學習曲線；此外，OLED 不用背光模組，先前供應蘋果背光模組的瑞儀，可能受到影響。

蘋概三強景碩、TPK、台虹等 3 家關鍵零組件與材料商昨日召開股東常會，對下半年營運展望均樂觀看待，並釋出電子業淡季中仍有亮點訊息，蘋概股下半年營運看俏。

面板報價持續下跌，外資摩根大通、滙豐證券雙雙看淡面板業前景，摩根大通認為，第 2 季市場面板需求持續不振，報價也持續走碟，將衝擊雙虎群創、友達基本面表現，同步評等「劣於大盤」。

法人指出，川普政府突然提前宣布對中國課徵關稅的時間表，加上義大利政經問題引爆歐元弱勢，造成周二美股全面收黑，但在均線呈現多頭排列下，預估台股持續維持高檔震盪的多方格局，惟挑戰 11000 點的上檔套牢賣壓沈重，且成交量能略顯不足，加上美股重挫，將對台股走勢造成壓力。