英皇證券(00717-HK)盡量為股東爭取最好的回報

英皇證券(00717-HK)公布截至今年3月底止中期純利錄得3.71億元，按年升12.5%；每股盈利5.51仙。派中期息2.21仙，上年同期派1.38仙。期內，收入按年上升6.48%至6.68億元。

該集團董事總經理楊玳詩表示，該集團上半年的純利率為55.6%，盡量在今年為股東爭取最好的回報，冀派息比率由30%增加至40%。

她指出，該公司上半年度貸款業務收入上升22.4%至約5.22億元，佔該集團總收入78.1%，當中主力做孖展，及拓展樓宇一按、二按、個人貸款，相信未來貸款額會持續增長、有上升趨勢，但會否大幅增加，則沒有目標。

此外，期佈該集團經紀服務收入增加6.4%至約6,900萬元，該分部收入佔總收入之10.3%；配售與包銷分部收入約6,080萬元，按年跌近47%，佔總收入之9.1%。集團期內參與多宗企業交易及IPO項目，企業融資分部錄得收入1,640萬元，按年跌23.7%，佔總收入之2.5%。

此外，期內配售與包銷業務在期內下跌約46.9%，該集團執行董事蔡淑卿就此表示，因去年同期有大的項目，故基數較高，而其業務佔收入的比例不多，故對收入沒有太大影響。她又提到，今年度上半年主力專注發展自己公司的債，下半年將和其他上市公司合作發債，有信心在包銷業務表現理想。

被問及港交所(00388-HK)拓寬上市規則，容許創新企業到本港上市，楊玳詩表示，認為對該集團業務沒有大影響，作為證券行，歡迎創新企業來港上市。

對於證監會收緊券商孖展融資方面作諮詢，楊氏指，證監會已和券商作非正式諮詢，而該集團歡迎此舉，她認為對整個券商行業是一個健康的調整。

來源：巴士的

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