【華冠投顧】多頭表態衝關前 《矽晶圓》布局契機在誰身上?

◆盤勢分析

焦點個股: 3026 禾伸堂、2492 華新科、3532 台勝科、5469 瀚宇博、2367 燿華

昨晚美股休市、今日亞股偏弱，在國際股市氛圍不佳以及摩台期即將結算干擾下，大盤低點回測五日線與十日線，終場縮腳以 - 23 點小跌作收，OTC 指數 - 0.08%。目前大盤仍處於「萬一」關前整理，短線強弱支撐仍是 5/11 向上缺口 10782～10808，雖然近期台股明顯強於日、韓等亞股，但在未見 1400 億以上規模的攻擊量前還不能視為多頭表態。

昨日提過多頭要衝關「萬一」，勢必得點火人氣族群滾出成交量，尤其是原主流《被動元件、矽晶圓》當然不能缺席。被動元件族群昨日不分電容、電阻、電感全面噴出，今日則是漲跌互見，例如三巨頭當中 2327 國巨續創高收最高 1090，2492 華新科量縮回檔，3026 禾伸堂增量下跌但這是因解除分盤交易所致，被動元件短線轉為分歧，但整體族群未見高檔爆巨量的警戒訊號，日Ｋ棒也維持高點過高、低點不破低的強勢慣性，價量配合健康，未來將擇機介紹潛力股。

上週五提醒大家鎖定「矽晶圓」，整個族群的優勢在於已先行整理換手浮額，修正了原先過大的正乖離，再來時序將進入六月，會有月報業績及季底作帳等題材。本週 3016 嘉晶、6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科皆逐日墊高，當中尤其值得一提的是《3532 台勝科》，因為近期持續有大股東釋股賣壓，正常而言不易有所表現，但今日卻仍拉升至接近漲停作收，換句話說，連最難表現的個股都能強攻，整體族群後市自然可以期待。昇楷今日帶學員於盤中拉回時卡位《3532 台勝科》，收盤 + 9.3% 創收盤價新高 170.5，已拉開半根停板的獲利，為何去切入短線可能賣壓最重的標的呢？邏輯很簡單～台勝科早盤在大股東釋股、大盤表現疲弱的雙重劣勢下，竟出現逆勢重新站上所有均線的動作，還願意替最大套牢籌碼區作解套，有這麼佛心來的大咖嗎? 當然沒有嘛，大咖這麼做正顯現作價的企圖強及能耐夠，因此利用盤中拉回時上車。再來「矽晶圓」族群的布局機會落在誰身上呢? 歡迎加入昇楷 Line@後，到主頁看今天盤後分析文就知道囉。

至於上週三開始追蹤的 PCB 族群如 5469 瀚宇博、6191 精成科、5439 高技、2367 燿華、3189 景碩... 等，部分因短線正乖離拉大，因此作獲利減碼（如 3189 景碩、6191 精成科），但這僅是短線為之，波段部分整個族群和矽晶圓一樣，後市都還有得瞧。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

