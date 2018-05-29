【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2349錸德、3374精材

◆盤勢分析

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2349 錸德、3374 精材

5/14 開始在一萬一這整理，已經快半個月，指數幾乎沒有推進，今天外資轉賣 55 億，盤後的歐股表現也不好，如果明日指數拉回的話，應該算是合理，要觀察的是，是否在拉回時，一樣能保有主流，有飆股，所以，我們暫維持同樣的結論，指數先不管，個股為主。

大盤一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

市場今日的焦點應是被動元件及矽晶圓的震盪很大，漲多震盪很正常，都漲了大半年，也倍數了，法人連出好幾天的情況下，就算再拉也曲高和寡，比較理想的走法是退些資金出來，點火低位階的族群及標地，市場會比較有熱度，我們提醒的 3406 精材，題材性夠，近期走勢也佳，有壓回應是可留意的標地；6153 嘉聯益，在公布營收前壓回，五月營收應是普普，若有壓回，可找買點切入；2323 中環及 2349 錸德，高檔震盪後，昨日又開始漲停大漲，但觀察起來，2349 錸德比較強，操作上，可先留意強的。

股票是時機財，雖有震盪，但看來仍是不錯，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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