【港股解碼】新能源電池領域的“獨角獸”寧德時代上市會有多少個漲停板？

最近各行各業的“佼佼者”都集中上市，先有生物醫藥行業的藥明康德(603259-CN)（截至2018年5月29日收盤，已經連續16個漲停板），後有通信和其他電子設備製造業的工業富聯（富士康），都上市A股。而5月30日A股市場又迎來了新能源領域“獨角獸”，主要生產動力電池系統的寧德時代。

從公司公佈招股說明書看，寧德時代預計發行價格為25.14元/股、預計發行的市盈率為22.99倍，發行股數不超過 217,243,733 股，占發行後總股本比例不低於 10%。全部為發行新股，不涉及股東公開發售股份。

（圖片來源：寧德時代招股說明書）

近三年淨利潤複合增長達110.05%

受益於國家新能源汽車產業政策的推動，2009 年以來我國新能源汽車產業整體發展較快，動力電池作為新能源汽車核心部件，其市場亦發展迅速。

最近幾年國內新能源汽車市場銷售量從2014年的7.5萬輛，增長到2017年的77.7萬輛。而公司主要業務是給新能源汽車生產商，供應核心部件的動力電池系統，動力電池系統銷售收入是公司的主要收入來源。最近三年，公司受新能源汽車需求增長的影響，營業收入、淨利潤及資產規模均快速增長。2015年、2016年及2017年，公司營業收入分別為57.03 億元、148.79億元及199.97億元，年均複合增長率高達87.26%；淨利潤分別為9.51億元、29.18億元和 41.94億元，年均複合增長率高達 110.05%。報告期各期末，公司資產總額分別為 86.73億元、285.88億元及496.63億元，公司淨資產分別為14.98億元、157.91 億元及264.71億元。

（圖片來源：寧德時代招股說明書）(單位：萬元人民幣)

在未來新能源汽車普及是趨勢，而寧德時代為動力電池行業領軍企業，未來市場空間相對曠闊，雖說淨利潤長期不能維持複合增長110%，但是長期複合增速跑贏A股市場大部分公司應該沒什麼問題。

上市後會有多少個漲停板？

從公司的招股說明書可以看到，公司作為新能源電池領域的龍頭企業，不管是從技術水準還是從公司規模上都是在同行業處於領先地位。在未來能源越來越匱乏，新能源領域必然會加速發展，現在只是起步階段，未來隨著技術的成熟，以新能源為基礎的產品會進一步普及。這樣看，寧德時代所處的行業前景並不比醫藥行業差，而寧德時代也是新能源電池領域的“領頭羊”，其行業地位類似於藥明康德在生物醫藥行業的地位。

人口老齡化來臨，醫藥行業必然受益，未來行業前景也是相對寬闊。整個行業受研發技術影響較大，而作為醫藥行業的獨角獸藥明康德在上市之後連續16個漲停板，更是令人震驚。那麼同屬於對技術水準要求較高，且在新能源電池領域，行業地位領先的寧德時代上市之後會不會超過藥明康德漲幅呢？

藥明康德在5月29日收盤後連續16個漲停，漲幅超過5倍，最新動態市盈率高達116.4倍，估值遠遠高出同行業平均水準。反過來看寧德時代上市發行市盈率只有22.99倍，對於一個行業前景廣闊，營收和淨利潤近幾年均高速增長的企業來說，這樣的市盈率還是相對較低，如果可參照醫藥行業“獨角獸”的估值，那麼新能源電池領域的“獨角獸”寧德時代上市之後漲幅應該會在5倍以上，漲停板也會超過15個。最後不忘提醒投資者在明天（5月30日）記得申購寧德時代的股票。

文：鄭鵬超

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