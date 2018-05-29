醫藥股殺跌 滬指日K線五連陰創指跌逾1%

周二，滬深兩市雙雙低開，早盤一度衝高，創業板漲近1%，隨後開始回落，午盤前加速跳水。午後三大股指均呈現橫盤整理格局，尾盤加速下挫，創業板指跌逾1%。滬指收報3120.46點，跌0.47%，成交額1778億。深成指收報10349.07點，跌1.11%，成交額2299億。創業板收報1773.65點，跌1.29%，成交額780億。

從盤面上看，板塊漲少跌多，餐飲旅遊、紡織服裝、食品飲料、電子元器件等大消費板塊繼續強者恒強之旅，此外，煤炭、鋼鐵、交通運輸等大周期板塊也有不錯的錶現。醫藥、券商、房地産、海南、寧夏、水泥居板塊跌幅榜前列。

鋼鐵板臨近尾盤急速拉升，新鋼股份(600782-CN)、方大特鋼(600507-CN)漲超6%，韶鋼松山(000717-CN)、柳鋼股份(601003-CN)等個股集體拉升漲逾2%。

醫藥板塊午後集體殺跌，片仔癀(600436-CN)、復星醫藥(600196-CN)等高位醫藥大幅跳水。

值得註意的是，“獨角獸”藥明康德(603259-CN)今日再度漲停，收盤報129.91元，已經連續16個漲停，中一簽浮盈逾10萬元。

滬指方面，多空雙方全日圍繞30日線展開反復爭奪。指數已經五連陰，所以短期能否奪回30日線對於多方來講非常重要;跌破該均線往往意味著一輪中期下跌的開始，指數通常會經歷一輪漫長的下跌尋底過程。而如果多方明日奪回30日線併站穩，則意味著中期趨勢依然向好。

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