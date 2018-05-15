經濟成長前景穩健 惠譽上調越南主權債評級

由於外匯存底增加和經濟成長強勁，惠譽評級 (Fitch Ratings) 週二 (15 日) 在聲明中表示，在前景穩定的情況下，將越南以外幣計價的長期主權債評級升等至 BB 級，使該國評級離投資級別更進一步，越南債券和股票皆上漲。

越南已轉變為全球發展最迅速的經濟體之一，惠譽預測越南 2018 年經濟增長為 6.7％。該國政府致力於控制債務和進行國有企業改革，在新興市場面臨美國利率上升壓力之時，越南仍不斷進行實施新政策。

越南每年的經濟成長 (%)

根據惠譽計算，預計越南今年的外匯存底將從 2017 年底的 490 億美元增加到約 660 億美元，而到 2019 年，一般政府債務有望下降至國內生產總值 (GDP) 的 50％以下。惠譽表示，預計在 2018 年預算赤字將縮小至 GDP 的 4.6％左右。

彭博社整理的數據顯示，越南在 2014 年 11 月發行的 10 年期國債，息票為 4.8%，周二殖利率下跌 5 個基點至 4.63％。而相同時期的菲律賓國債殖利率為 3.65％，惠譽將菲律賓評為 BBB，高於越南 3 個等級。

越南胡志明證交所指數 15 日上漲 1.57% 至 1083.73 點，貨幣幾乎沒有變化。

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