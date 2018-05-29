匯率貶勢近尾聲，新興債醞釀反攻

彭博社報導，在美元漲勢暫緩以及美債殖利率下跌至 3% 之下，新興市場貨幣在 5 月最後一週，展現 3 月以來最好的單週表現。Eaton Vance 公司的全球收入聯合總監 Eric Stein 表示：「如果市場日趨穩定，你可能會看到投資者變得稍加樂觀，並試圖進入市場以獲得一些報酬，如果資產持續受到拋售，投資者可能會變得更恐慌。」 新聞來源: 鉅亨網 2018-5-28

在巴西里爾、南非蘭特及墨西哥披索的升值帶動下，近一週新興市場匯率升值 0.35%，幫助當地貨幣計價新興市場債券擺脫連續 6 週的下跌趨勢。對於當地貨幣計價新興市場債來說，匯率強弱影響重大，在美國公債殖利率回弱下，新興市場匯率反攻號角能否持續？投資人該逢低買進當地貨幣計價新興市場債券嗎？

1. 新興市場匯率兩大關鍵：避險情緒與通膨

VIX 指數與黃金價格對新興市場匯率的影響

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 新興市場匯率指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據鉅亨基金交易平台研究，投資人避險情緒及通貨膨脹率可幫助判斷新興市場匯率走勢，當投資人避險情緒下降且未來通貨膨脹率緩步升高時，有利新興市場匯率。VIX 指數及黃金價格分別是衡量投資人避險情緒及通貨膨脹率的關鍵變數，由兩者為自變數建立的模型，可有效解釋 89% 的新興市場匯率變化情形。上表為根據 VIX 指數與黃金價格，計算出的新興市場匯率變化預估，假設 6 個月後 VIX 指數為 13、黃金價格為每盎司 1,350 美元，新興市場匯率將較目前升值 2.2%。

2. 美國金融壓力緩解，VIX 可望降低

美國金融壓力再度下降

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

隨著 OPEC 釋出可能放鬆減產協議的信號後，油價觸高回落，美國通貨膨脹率狂飆的機率下降，加上美國薪資增速緩緩升高，美國未來通貨膨脹率可望維持於 2% 至 2.5% 間的最適區間。除了黃金價格溫和走高外，川普剛簽署的放鬆金融管制法案，也有助創造更寬鬆的金融環境（意味美國金融壓力指數下降），並有利 VIX 指數的走低。溫和的通貨膨脹率加上下降的 VIX 指數，都是新興市場匯率升值的推手。

3. 匯率強，有利當地貨幣計價新興市場債券

鉅亨基金交易平台預期今年底為止，VIX 指數將維持於 13、黃金價格小幅上漲至每盎司 1,350 美元，新興市場匯率將較目前升值 2.2%。從下圖可看出，當地貨幣計價新興市場債券與新興市場匯率走勢相仿，當新興市場匯率升值時，當地貨幣計價新興市場債券往往表現優異。若新興市場匯率止跌並開啟新的升值趨勢，當地貨幣計價新興市場債也將快速收復先前的跌勢，漲幅將居主要券種之冠。

新興市場匯率左右新興市場債券表現

資料來源：Bloomberg，採美銀美林當地貨幣計價新興市場債券指數及 MSCI 新興市場匯率指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

匯率築底，當地貨幣計價新興市場債有機會

經過先前的跌勢，當地貨幣計價新興市場債券到期殖利率已經升高至近 6%，加上匯率貶值幅度達 3.6%，未來當地貨幣計價新興市場債券潛在上漲空間高於其他主要券種。偏好配息及固定資產的投資人，可考慮增持當地貨幣計價新興市場債券基金。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30