〈樂退方程式〉為退休作改變 逾7成投資人願投入財務規劃

根據富蘭克林投顧今 (29) 日發布的「投資人理財行為及投資意向」調查，超過 7 成投資人表示，為了夢想中的退休生活，願意對自身理財行為做改變，其中首要是擬定財務規劃，其次為開始定期儲蓄；另有將近 7 成表示，會與子女討論與規劃投資理財，而在投資理財工具部分，共同基金為主要選擇。

長壽是不可逆的趨勢，富蘭克林投顧表示，調查顯示，有高達 8 成 5 的投資人理財計畫是以自己或自己和另一半的退休生活為主，至於為了達到夢想中的退休生活，願意擬定財務規劃者占 72%，也有 41.3% 願意開始定期儲蓄，另有 31.1% 透過主動和理財顧問聯繫、尋求協助。

隨著理財風氣漸漸普及，調查也顯示，有 68.5% 投資人不排斥與小孩一起討論及規劃投資理財，其中有約 3 成選擇基金作為親子理財的工具；願意申購基金的金額，定期定額部分願意投入 3000 元至 5000 元，單筆投資則願意投入 100 萬元以下。

今年來即便金融市場波動幅度增大，但在全球景氣溫和復甦和經濟表現穩健下，投資人的投資傾向仍以積極偏多，據調查，投資人在新興股債市場、生技等產業型基金的偏好程度均占 2 成以上，而涵蓋新興債市的全球債券型基金也有約 21%。

富蘭克林投顧表示，在低利及升息趨勢下，提前掌握高息題材，除了有更多籌碼抵禦升息，也可增加獲利機會，只要美國公債殖利率彈升未呈現陡升，新興國家債匯市仍可望展現經濟基本面強勁、高債息，以及貨幣便宜等優勢。