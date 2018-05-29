台股盤中─11000點近關情怯 摩台指結算前多方仍握控盤權

台股加權指數今 (29) 日挑戰 11000 點再次近關情怯，早盤以下跌 8.09 點開出後，開低走低最低一度來到 10936.1 點，主要是因國巨漲多壓回導致被動元件漲勢多數熄火，再加上台積電、鴻海跌幅 1% 左右，壓抑電子股人氣，所幸隨後有買盤陸續進場承接，指數緩步拉升，盤中跌 20 點左右，在 10970 點附近震盪，預估成交值逾 1400 億元。分析師認為，摩台指明日將進行結算，台股應不至於大幅走弱。

國巨在進入千金俱樂部後，又見到獲利了結賣壓，早盤最深一度跌逾 6%，使國巨集團股跟進走弱，除了凱美穩在盤上漲 2.5% 左右，其餘智寶、佳邦轉為下跌超過 2%、奇力新跌幅也有 1.5% 之上。

同時，MLCC 族群跟著走弱，華新科、禾伸堂跌逾 2%，蜜望實、信昌電都遭壓抑在盤下。

被動元件族群中，包括千如、美磊、堡達都跌超過 3%，大毅、興勤跌 3% 左右，不過，九豪持續鎖在漲停板，台嘉碩漲半根停板，立隆電、凱美、立敦漲逾 3%，顯示買盤仍持續朝低位階的被動元件股湧進，相對不受衝擊。

儘管被動元件漲勢熄火，但半導體矽晶圓相關業者中，茂矽漲停，嘉晶大漲逾 7%，漢磊漲近 8%，而合晶、台勝科也大漲超過 5%，環球晶、中美晶軍穩在盤上。

合晶相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

而 MOSFET 因市場供不應求，漲價題材持續發燒，杰力漲停，尼克森和大中漲半根停板，也是電子股人氣匯集重點。

統一投顧指出，台股在高檔 10850-11000 點間震盪整理已逾 10 個交易日，在未明顯放量突破上壓 11000-11200 點之前，上檔空間窄小，不過，下檔支撐也漸上移至十日線 10900 點位置，仍有利多方，形成上有壓下有撐的區間震盪格局，選股建議以半導體矽晶圓、被動元件、光碟片、水泥、塑膠和高殖利率股等為主。

元大投顧則指出，與台北國際電腦展有關的電競和電玩概念股，都是近期盤面的強勢類股，另一方面，低基期的蘋概股由於即將步入旺季又具有高殖利率優勢，再加上大立光、鴻海和 GIS-KY 等指標股陸續回穩開始轉強，可望成為輪動的接棒族群。