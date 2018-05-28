外資回流三大法人買超7億元 鴻海獲外資連2天逾萬張買盤加碼

台股今 (28) 日受惠於鴻海續演母以子貴行情，加上被動元件再度出現噴出走勢，指數終場上漲 45.47 點，以 10987.77 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 17.77 億元，外資自營商賣超 0.29 億元，投信賣超 5.03 億元，自營商自行賣超 2 億元，自營商避險賣超 3.12 億元，合計買超 7.62 億元。鴻海因子公司 FII 引進戰略夥伴中國 BAT，連 2 天獲外資買超逾萬張，追平今年紀錄。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 1509 口，淨部位多單微降到 43488 口；投信回補空單 387 口，淨部位空單來到 23907 口；自營商回補空單 1651 口，淨部位空單降到 834 口，合計三大法人加碼多單 529 口，淨部位多單為 18747 口。

外資今天買盤有回流到電子權值股的跡象，其中鴻海獲外資大買逾 2.3 萬張，是今年單日第 3 高，同時連續 2 天買超張數都超過 1 萬張以上，也是今年第 2 次；股王大立光也獲外資由賣轉買，中止了之前的連 8 賣。聯電、群創、華邦電、南亞科、華新科、燿華等，外資買超也超過 2000 張。

金融股部分，外資賣壓開始加大，包括新光金、開發金、元大金、中信金、台新金、永豐金、國泰金、兆豐金、華南金等均遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名鴻海，買超張數 23489 張，第 2 名聯電，買超張數 11525 張，第 3 名台泥，買超張數 9766 張，第 4 名旺宏，買超 9035 張，第 5 名彩晶，買超 7068 張，6 到 10 名依序為，友訊，買超 4963 張；群創，買超 4794 張；英業達麥證 7B 購 01，買超 4292 張；康控麥證 7A 購 02，買超 4181 張；華邦電，買超 4155 張。

外資集中市場賣超第 1 名為新光金，賣超張數 11007 張，第 2 名友達，賣超 9151 張，第 3 名開發金，賣超 7098 張，第 4 名元大金，賣超 5992 張，第 5 名京鼎麥證 7A 購 02，賣超 5542 張。6 到 10 名依序為，燿華麥證 7C 購 01，賣超 5441 張；元大台灣 50 反 1，賣超 5422 張；台勝科麥證 78 購 01，賣超 5005 張；景碩麥證 7B 購 01，賣超 4989 張；盛群麥證 7A 購 01，賣超 4874 張。

法人表示，外資今天力抗內資，顯示外資確實還是台股衝鋒 11000 點的最大關鍵，儘管未能如願，但是外資資金重新由金融及傳產回流到電子身上，甚至鴻海還連 2 天獲外資加碼逾萬張，由於接下來就是股東會旺季，各家廠商經營者對今年展望如何，將是影響外資是否延續加碼的關鍵。