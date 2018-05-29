台股盤後─台積電、大立光壓盤 終場收跌23.65點 衝關萬一有待蘋概股領軍

台股今 (29) 日再度挑戰 11000 點失利，盤中被動元件股熄火，由矽晶圓及 MOSFET 接棒，蘋概三王表現不一，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 走跌壓抑盤勢衝擊，但大立光 (3008-TW) 則是出現攻擊跡象，力守紅盤，終場指數以 10964.12 點作收，下跌 23.65 點，成交 1390.26 億元；證券分析師張陳浩認為，今日量能略有不足，明日指數若要衝關過關，有賴發動蘋概股或金融股攻堅。

台股今日以 10979.68 點、下跌 8.09 點開出，盤中一度下探至 10929.56 點，跌破 5 日線，主因被動元件股漲勢熄火，國巨 (2327-TW) 以 1000 元開出，跌幅達 6.1%，但盤中奮力上攻，終場翻紅上漲，收在 1090 元，漲幅 2.34%，另外，華新科、禾伸堂、智寶下跌，但奇力新翻紅作收，蜜望實更是翻紅攻上漲停收盤。

被動元件漲勢熄火，半導體矽晶圓接棒，茂矽 (2342-TW) 漲停作收，嘉晶 (3016-TW)、漢磊、合晶、台勝科等股也都是上漲作收；另外，漲價題材再度推升 MOSFET 概念股漲勢，杰力漲停作收、尼克森和大中盤中大漲； MOSFET 封測廠捷敏 - KY 股價也強。

張陳浩表示，台股本周有機會上攻 11000 點，主因月線、季線黃金交叉，線型多頭排列，KD 在低檔黃金交叉，另外，季線也有很強的支撐，但是今日無法衝關，主要是攻擊量能不足，無法消化半個月的套牢量，必須要用量滾量來消化。

張陳浩分析，今日盤中被動元件休息，由矽晶圓股接棒，另外，同樣具有漲價題材的 MOSFET 再度走強，大盤撐在 5 日線，主因量能不夠來衝關，如果明日要攻高，可以靠兩個族群來發動，一個是金融股，再來就是蘋概股。

張陳浩說，大立光今日已開始發動攻擊，明日的表現將牽動大盤走勢，如果被動元件及矽晶圓可以守穩，只要不是大跌就可以，加上蘋概股的攻勢，還是有機會向上攻堅。