WTI布蘭特價差創3年新高 美國原油將蒞臨亞洲市場

在起起伏伏的一個月內，原油價格不斷的波動。然而，美國原油價格似乎跌的比國際原油還還多。美國紐約輕原油 WTI 和布蘭特原油 Brent 之間的價格差距繼續擴大，上週兩油價差曾短暫觸及每桶 9 美元的巨大差價，創 3 年來最大高差異。

據了解，近年來美國開始出口原油後，這種規模的價差極為少見。如 WTI 跌幅明顯超過該有的價差時，美國原油對於外國買家就會變得非常有吸引力，促使類似價差不會持續太久。世界各地的煉油商也會盡可能地採購美國原油，消除過剩的餘額，使 WTI 回到與布蘭特該有的 4 美元至 5 美元成本基準水位。

WTI - 布蘭特價差 / 圖：Ychart

去年，哈維颶風破壞美國墨西哥灣後，市場調節情況也再次出現。颶風削弱了美國的煉油能力，導致原油供應量的增加。與布蘭特從每桶幾美元漲到了每桶 8 美元的高水位，使買主願意出價的情況下，是否能順利運輸原油便成為了新問題。

近期的 WTI - 布蘭特價差擴大，不僅僅是 OPEC 與頁岩油產量激增的表現，更是因為美國 Permian 原油生產區域遇到的輸油管道瓶頸，導致美國西德州的原油無法順利獲得運輸。

迄今為止，僅 Permian 區塊就增加了每日 30 萬桶的新供應量。據能源署 EIA 的評估報告，2018 年 6 月份的總產量可能高達每日 327 萬桶，月增量為 78,000 桶。然而，能源分析組織 Genscape 表示，該地區管道、鐵路、和當地煉油能力的總和只有約每日 317 萬桶的產能。

這意味著 Permian 的原油生產商只有 3 個選擇；使用昂貴卡車運輸原油、減價在地販售 (不含運費)、及減產的命運。而這 3 種選擇都不利經濟規模和成本，使增產成為了災難。

此外，委內瑞拉的產量下降以及伊朗的不明朗前景使其他地區的原油市場更加緊張，也因此維持了布倫特原油的價格。能源投資企業 Standard Delta 高層 Alexander Blackman 提道，「這是美國供過於求和 OPEC 政策的後果」。

當然，如果 (原油) 買方有辦法解決運輸問題，以每桶 9 美元的價差購入美國原油也意味著美國出口在未來幾週內有機會成長。

截至 5 月 11 日的一週，美國的原油出口量已創下了新紀錄，達到每日 256 萬桶，而最近一週則有所下降。這種趨勢明顯上升，去年出口量落在每日 50 萬至 150 萬桶之間。2018 年目前大部分期間美國每週石油出口量在每日 200 萬桶上下徘徊。

一位知名原油高曾提到，6 月份出口量可能達到每日 230 萬桶。在 WTI 和布倫特之間的折扣幅度越大的情況下，美國的石油也將越來越多地走向亞洲。