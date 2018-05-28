放鬆減產的「絆腳石」：產油國內訌

請不要對產油國放鬆減產的消息感到過於緊張，因為現在有一個重大阻力：由於爆發嚴重內訌，他們尚未就此達成共識。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯提出適當增加產量的計劃之後，其餘 22 個參與減產的產油國當中，有一些國家並不贊成這麼做。因為放鬆減產對於他們而言將幾乎毫無獲益。如果放鬆導致油價進一步大跌，反而會令他們的現有益處減少甚至蒙受損失。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯將從放寬減產中獲得最多的好處，因為他們幾乎是唯一能顯著增產的國家，其他多數產油國沒有太多增產空間。

聽起來像是歷史在重演：2011 年 6 月，伊朗等國家反對沙烏地阿拉伯關於提高 OPEC 日均原油產量上限的計劃。但這一次，情況比當年複雜得多——彭博社稱，不贊成放鬆減產的國家既有 OPEC 成員國，也有非 OPEC 成員國。

當年的故事結局是：在伊朗等國家表達強烈反對立場 6 個月之後，沙烏地阿拉伯提高產量上限的計劃最終在 OPEC 年度會議上獲得通過。

「我堅信我們會找到妥協辦法，因為所有國家都對穩定的市場感興趣。」俄羅斯能源部長 Alexander Novak 上周五在接受採訪時這樣說。

在一些分析師看來還可能出現另一種情形，即沙烏地阿拉伯和俄羅斯有可能在盟國反對的情況下執意實施增產計劃。「如果其他國家不想做，沙烏地阿拉伯將單幹，所以這都不是一個關乎選擇的問題。」彭博社援引 IHS Markit Ltd. 分析師 Roger Diwan 說。

放鬆減產

在上周於聖彼得堡舉行的國際經濟論壇上，沙烏地阿拉伯和俄羅斯拿出了提議增產的最核心理由：OPEC 及其減產同盟一致認為，原油市場已經在 4 月實現了再平衡。

這是因為拖累油價下跌的最關鍵因素超額庫存消失了。華爾街見聞今晨文章提及，OPEC 和非 OPEC 共同組建的聯合技術委員會認為，發達國家原油庫存跌破了五年均值水平，較其低約 2000 萬桶。

出清超額的全球庫存是當初減產協議的目標。這一目標的實現給潛在的放鬆減產給予了有力支撐。

OPEC 和非 OPEC 產油國將於 6 月 22-23 日在維也納舉行會議，屆時將做出最終的決定。

態度改變

沙烏地阿拉伯在減產問題上的態度近期出現了明顯且迅速的轉變。俄羅斯這次和沙烏地阿拉伯想法一致。

就在 5 月 2 日，沙烏地阿拉伯能源部長法力赫還表示，產油國將保持限產直至今年底。但短短一周後局勢急轉，在 5 月 8 日美國宣布退出伊核協議之後，沙烏地阿拉伯馬上暗示將增產，理由是彌補市場供應短缺。

隨後，有關放寬減產的消息頻頻傳出。沙烏地阿拉伯、俄羅斯和阿聯酋的能源部長上周在聖彼得堡進行會議，討論將 OPEC 與非 OPEC 的原油產量提升約 100 萬桶 / 日，放鬆限產措施。這將使得減產執行率降至 100% 左右。

俄羅斯衛星通訊社上周援引俄羅斯能源部長 Alexander Novak 在聖彼得堡國際經濟論壇期間的話稱，產油國將於一個月內研究放寬限產的方案，其中一個方案是將產油量恢復到簽署限產協議時的水平。

迄今為止，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的產油國的減產協議已經執行了長達 17 個月之久，且多數時候超額履行承諾，減產執行率長時間維持在遠超 100% 的水平，4 月更是高達 152%。

俄羅斯總統普丁上周表示，俄羅斯和 OPEC 並沒有打算堅持現有的減產措施。他甚至放言：「我們對油價不停地上漲不感興趣。」 他還稱，60 美元的油價完全適合俄羅斯。

放鬆減產的消息引發市場的劇烈反應，油價自 5 月 22 日傳出放寬減產消息以來大幅下跌，今晨 WTI 油價連破兩道關口，跌幅一度超過 3%，最低觸及 65.81 美元 / 桶；布油下跌 2%，報價 74.94 美元 / 桶。

為何此時放寬減產？

按照常理，油價走高應該是俄羅斯和沙烏地阿拉伯樂於見到的事，為何兩國此時計劃放鬆減產措施呢？這種看似費解的提議其實蘊含着有關國際原油市場博弈的考慮。

儘管高油價令沙烏地阿拉伯、俄羅斯等傳統產油國受益，但同時也意味著，美國頁岩油將趁機增加產量和出口。結果就是，美國原油將吞噬更多市場市佔率。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯選擇在此時減產，關鍵的導火索有兩條：一條是上述提及的市場再平衡目標已經實現，另外一條就是美國退出伊核協議、重啟對伊制裁。

OPEC 和俄羅斯的生產成本遠低於美國頁岩油，油價走高已經使得美國頁岩油增產。在這種背景下，美國將對伊朗實施最高級別制裁的決定大大刺激了油價，布蘭特原油甚至不顧美元的強力反彈，一舉突破了 80 美元大關。

油價大漲刺激了沙烏地阿拉伯和俄羅斯的神經。華爾街見聞此前提及，國際原油市場正悄然經歷一場洗牌，其中一個表征是：在歐洲市場，美國原油正積極搶占俄羅斯和 OPEC 等中東國家的市佔率。

值得注意的是，美國當時決定重啟對伊制裁之時，為了打消市場關於伊朗原油禁運重啟對全球供應造成衝擊的顧慮，稱他們正與 OPEC 等其他產油國進行磋商以確保全球供應，並明確表示他們將聯手保證油價穩定。

也就是說，不希望油價漲得太高的國家除了俄羅斯和沙烏地阿拉伯，還有美國自身。

原因很簡單：美國政府正面臨一個尷尬的處境。儘管高油價有利於美國原油，但同時也導致美國的汽油價格顯著上漲，這引發了來自普通消費者和大型零售商的擔憂。較高的汽油價格有可能導致通膨快速走高，抑制其他消費開支，而燃油價格走高會令運費增加，從而使企業利潤承壓。

在中期選舉臨近之際，汽油價格快速上漲給了川普的政敵和持異議者絕佳的理由來抨擊川普施政不力，從而對其贏得選舉構成威脅。