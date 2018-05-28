〈油市傳增產〉原油技術價格圖顯示 油市後市持續看跌

上週原油市場迎來動盪，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 表示，石油輸出國組織 (OPEC) 與其合作夥伴，考慮在今年結束限產協議，若各國皆同意此提議，可能會在 2018 年下半年開始逐步實施，布蘭特原油期貨價格以及 WTI 原油期貨價格紛紛走跌。

俄羅斯能源部長 Alexander Nova 表示，如果各方都同意，供應量可能會從 2018 年第 3 季開始增加，但他指出俄羅斯計劃在 5 月和 6 月 100% 遵守限產協議，他的言論沒有阻止原油價格大幅走低。

7 月交割的 WTI 原油期貨與布蘭特原油期貨上週 分別下跌 4.89% 與 2.64% 至 67.88 美元與 76.44 美元，而 28 日價格進一步走跌，WTI 與布蘭特原油期貨價格分別為 66.23 美元與 75.56 美元。

布蘭特原油期貨走勢

OPEC 的下一步行動

預計取消石油限產的提議，可能將成為定於 6 月 22 日舉行 OPEC 會議上的熱門話題，OPEC 與其盟友正在考慮的一個想法為，恢復 2016 年的每日 180 萬桶減產目標，根據國際能源署 (IEA)5 月份的石油市場報告，目前的減產達成率為 172%，這代表著，OPEC 與其盟友每日減產高達 310 萬桶，這使國際原油庫存大幅降低，而油價上漲近 10%。

市場再度平衡

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯表達考慮增產前，IEA 預計 2018 年的需求將略超過於供應。該機構表示，如果 OPEC 今年的產量維持不變，而其餘非 OPEC 會員國的產量維持同樣水平，則全球 2018 年第 2 季至第 4 季的全球原油庫存可能會每天下降約 60 萬桶，OPEC 增產，可輕鬆反轉庫存下降的情況，因此油價有著猛烈反應。

IEA 對 2018 年的全球石油供應和需求預期

美國頁岩油庫存增加

上週三 (23 日)，美國能源資訊管理局 (EIA) 表示，截至 5 月 18 日的一週，商業原油庫存增加 580 萬桶，庫存上升的幅度超過交易員預測，他們的預測值為 160 萬桶。高於預期庫存量的增長，亦是 WTI 原油期貨價格下降原因之一。

技術層面分析

在上週原油期貨遭拋售後，原油的技術價格圖顯示，原油期貨價格有進一步下行可能性，圖中可看到三根向下的陰線持續下跌，此為下跌趨勢啟動象徵，空頭力道可能開始增強。

原油技術價格圖

fxempire.com 的作者 James Hyerczyk 指出，油價的另一個關鍵指標是對沖基金的活動，他們在這波拋售中一直為賣家，所以在他們轉換成買家前，這波拋售可能不會結束。