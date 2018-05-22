〈強勢美元〉不怕美元走強 台股上周吸金2.12億美元 僅次於越南排名第二

美元指數持續走升，外資上周普遍賣超亞股，唯獨台股和越南仍吸金，成為唯二資金淨流入的市場，其中台股單周獲外資買超 2.12 億美元，越南股市則獲外資大舉買超 12.26 億美元，改寫歷史紀錄、居亞股吸金王。

美元指數持續攀升，亞幣承壓走弱，摩根亞太入息基金產品經理張致寧認為，新興國家匯市重挫，市場並未出現恐慌情緒，且評估美元在估值與赤字壓力，美元長期續強可能性不高，預期未來亞幣可望在亞洲國家基本面上獲得支撐。

上周越南股市成為東協國家中唯一吸金的市場，且淨流入金額達 12.26 億美元，主要是由於越南強勁增長與正向展望，且隨著越南對外資持續開放，吸引全球各大私募基金公司和主權財富基金加碼投資越南，帶動外資大舉進駐越南市場。

台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著第 1 季財報財報以及 4 月營收陸續公布，業績表現績優的產業與公司股價呈現正面反應，且美中貿易戰停火，伴隨外資減碼的力道減緩，台股走勢再度增溫，不過估計短期區間震盪格局不變。

投資布局上，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，半導體應用在 AR 和 VR 與 AI 推升下，包括手機晶片、IC 製造等領導廠商可望繼續成長；至於電子零組件則受惠於 3D Sensing 與無線充電興起，將於今年導入多款手機，3D sensing 預估仍以 Apple 為主，今年的 3 款新機也可望有相關配置，建議投資人可多加留意。