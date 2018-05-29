5月份多公司加碼區塊鏈業務

據中國證券報報道，環球印務(002799-CN)5月28日晚間公告，公司擬與區塊鏈服務商愛斯瑞特等共同出資設立子公司，促進印刷業務智能升級。

據不完全統計，5月以來，已有6家A股公司公告新增或加碼區塊鏈業務。截至5月28日，A股15家區塊鏈概念股發布的2018年上半年業績預告中，8家預喜，多家在報告期内加大區塊鏈的布局力度。

5月以來，宣亞國際、廣電運通、新湖中寶等多家上市公司宣布設立區塊鏈相關産業，上市公司布局區塊鏈産業有加速趨勢。

工信部日前發布的《2018年中國區塊鏈産業白皮書》顯示，中國區塊鏈産業生態初步形成。截至2018年3月底，中國以區塊鏈業務為主營業務的區塊鏈公司數量達到456家，産業初步形成規模。目前中國區塊鏈産業處於高速發展階段，創業者和資本不斷湧入，企業數量快速增加，互聯網巨頭也在區塊鏈領域積極布局，推動區塊鏈産業的發展。此外，區塊鏈領域的投資熱度出現明顯上升，2018年一季度，區塊鏈領域的投資事件數量達68起。

值得註意的是，監管層對上市公司涉及區塊鏈業務的上市公司態度較為謹慎。以新湖中寶為例，公司5月27日晚間公告，擬出資約12億元受讓及認購趣鏈公司股權，涉足區塊鏈業務，隨即收到上交所問詢函，要求說明趣鏈短時間内估值大幅提升的原因及合理性，是否損害了公司利益。

截至5月28日，15家區塊鏈概念股披露2018年上半年業績預告，8家預喜。其中，略增的有2家，續盈的有3家，預增的有4家。多家上市公司在業績報告中提及加大區塊鏈研發投入。以遠光軟件為例，公司預計2018年上半年續盈，1-6月份，預計實現歸屬於上市公司股東淨利潤6687.85萬元-8917.12萬元，同比增長-10%-20%。業績變動的主要原因是，公司強化産品創新、優化業務布局，繼續加大大數據、區塊鏈、人工智能、物聯網等技術領域的研發投入，同時進一步強化預算與職能管理。

東方證券研報認為，在企業數量快速增加的同時，從設備製造到産業應用整個區塊鏈産業鏈條脈絡逐漸明晰，伴隨BATJ巨頭入局，整個産業生態逐步形成。具體到應用層面開始呈現多元化，併逐漸從供應鏈金融、貿易金融、徵信、交易清算等金融行業應用向商品溯源、物聯網、智能製造、精準營銷、電子政務、醫療、能源等實體領域延伸。區塊鏈技術創新正在明顯加速，帶動傳統行業升級轉型。

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