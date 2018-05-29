萊爾斯丹(00738-HK)全年少賺20%連特別息共派股息8仙

萊爾斯丹(00738-HK)公布，截至2018年2月28日止全年盈利5967.6萬元(人民幣.下同)，按年下跌20.41%，每股盈利8.45分；建議派發末期息3.6港仙及特別股息4.4港仙，合共派息8港仙(去年度共派息10港仙)。收益11.31億元，減少17.21%。

集團的零售業務以中國大陸為主，集團於中國大陸、香港及澳門合共擁有687家實體店舖，較去年末淨減少109家店舖。年內自營店減少101家，特許經營店舖減少8家。核心品牌lesaunda減少70家店舖，於年末達至493家店舖；lesaundaMEN同比淨減少17家店舖，店舖數達到35家；高端時尚品牌LINEAROSA店舖數目較去年末淨減少2家至72家。CNE店舖減少21家至1家。

面對市場消費模式的轉變，傳統百貨業逐漸失去競爭力而流失大量客源，集團加快了關閉效益低下的店鋪，改變零售分銷網絡的架構，逐步上調購物廣場店鋪的比例。鑒於現時的經營環境狀況，集團內部亦進行大規模的架構重整，合併了部份地區的業務及倉庫以減低營運成本，從而提升競爭能力。內地零售額下跌17.3%至10.68億元，集團預期於2018年內完成對大陸地區的業務調整，相信來年業績將會有所改善。

過去數年香港的經濟增長處於較低水準，為應對不利大環境因素，集團加快調整香港及澳門的自身業務並陸續關閉租約到期的店鋪，在大環境整體向好的狀態下，集團將考慮在合適地點增設店鋪，以擴大經營規模。

另外，期內於回顧年度，因線上業務的營運以及推廣成本持續增大，集團電商業務收益同比下跌17.8%。但通過一系列集團對線上業務的調整策略，回顧年度的第四季度業績已有明顯改善。

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