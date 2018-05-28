【豐銀投顧】商品市場大地震，竟然跟台股有關？！

從近期美股的表現上來觀察，道瓊在過高之後並沒有出現多方向上續漲的攻擊，反而有點類似關前震盪的整理，雖然費半指數在 DRAM 類股的帶動之下能夠持續創高，並有頗有挑戰封閉 3/19 空方缺口的態勢，但其它科技股卻沒有跟上漲勢，5 大科技權值股在上週五的盤中表現約莫都是在平盤附近震盪，短線上都在高檔整理，妙的是 FED 所釋放出的寬鬆消息並沒有讓美股強勢上攻，反讓川金會停辦的消息給影響，雖然又傳出要會面，但在不斷反覆當中，市場對於消息面早已經鈍化，因此筆者大膽推論美股有大利空在後。

至於到底是什麼利空？其實先前已在文章中提過多次，就是利率！美國的債務已經來到 21 萬億那麼多，光是每年要負擔的利息就夠嚇人，現在 FED 持續升息縮表，再加上 10 年期公債殖利率的攀升，對於政府、企業未來的經營成本以及獲利成果可以說是被大打折扣，所以如果美元持續走強，美股即使有資金寬鬆的利多加持，了不起也只能是個高檔震盪的整理格局，另外，上週在商品原物料市場出現了重大的變化，原油價格出現了大幅度走跌的發展，甚至連黃金在反彈回 1300 之後也開始出現回跌的發展，原油市場近期出現 OPEC 蘊釀增產的傳言，再加上美國原油庫存意外增加，讓原油價格回檔重挫，籌碼面也看出大戶減碼的現象，而黃金則是在衍生性金融商品結算過後，大戶解套後出現明顯回跌發展，這將是把美元撐在高檔震盪的外部助力，同時歐元是否因歐債風暴擴而續貶以及 10 年期公債殖利率的走揚都是美元後續強弱的關鍵。

當然如果美元指數走強，持續向 94.5 以上攻擊，則新台幣匯率易貶難升，要讓外資買盤回籠是件相當困難的事，除非台股基本有出現明顯的改變，否則電子股即使短線有行情，就長線來說難有回升行情，操作主軸還是以金融股為主，而塑化、紡纖將會因為油價跌、台幣貶造成利差空間難以擴大，短線將進入整理，電子股短線行情除了被動元件、矽晶圓以外，跌深的蘋概股可能有谷底反彈的逃命波行情，手中有被套的記得解套！

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供