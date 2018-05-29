鼎和礦業(00705-HK)被聯交所置於除牌第一階段

鼎和礦業(00705-HK)公布，公司接獲聯交所日期為2018年5月25日之函件，聯交所已決定將該公司置於第一個除牌階段並向公司施加若干復牌條件。

該公司正在審閱信函，並與該公司的法律及財務顧問討論信函，而且積極考慮提交要求將該決定轉介至上市委員會作覆核。函件列出公司業務運營規模已經處於非常低的水平，且核數師自2012年財政年度以來已經在集團過往財務報表中對本公司持續經營的能力表示懷疑。公司從未自印度尼西亞的礦場獲得任何收入及已經計劃將其處置。在馬來西亞開採白雲石及製造鎂錠及在各國進行鎂錠貿易及中國礦泉水開採及裝瓶多年均僅有非常低的運營水平。集團截至2018年12月31日止年度之盈利預測顯示2018年將虧損且並無依據以支持預測中的估算。

聯交所已對公司施加以下復牌條件：證明公司擁有第13.24條所規定的足夠營運或資產；處理審計書保留意見事項並發佈截至2017年12月31日止年度的公司財務報表；向市場通報公司的所有重要信息。鑒於該決定，公司需要於第一個除牌階段到期前至少十個營業日(即2018年11月12日)提交一份關於上述復牌條件的復牌提案。第一個階段屆滿後，聯交所將決定是否將公司置於第二個除牌階段。於2017年12月31日集團之資產水平未能證明集團有足夠的資產價值以保證公司股份得以持續上市。

鼎和礦業股份繼續暫停買賣直至另行通知。

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