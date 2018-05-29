悅達礦業(00629-HK)售銅陵市採礦權業務予控股股東

悅達礦業(00629-HK)公布，向控股股東悅達集團(香港)有限公出售主要資產為採礦權的附屬公司Absolute Apex Limited，交易代價1.4億元(人民幣.下同)，預期於完成後錄得出售收益約624萬元。

Absolute Apex為一間投資控股公司，其主要資產為銅陵冠華之70%已發行股本，銅陵冠華之主要資產為採礦權。銅陵冠華於中國安徽省銅陵市進行探礦業務及其主要產品包括黃金及建造用途石材。

自2017年起，有關礦場保護之多項新法律及法規已生效，該等法律及法規要求制定嚴格措施，建立生態系統、環境保護及安全生產之標準。因此，銅陵冠華之採礦業務成本遠超其利益，且由於其在商業上不再具可行性，該採礦業務已於2017年終止。另一方面，由於公司自2017年以來一直按照其先前所公佈將其主營業務變更為商業保理業務之計劃從事商業保理業務，故出售事項將有助於公司變更主營業務。

鑑於上述限制條件，銅陵冠華之估值可能對公開市場之潛在買方不具吸引力。由於買方根據股份購買協議應付之代價高於買方所收購銅陵冠華相關權益之估值，故公司認為，向買方出售銷售股份將使銅陵冠華之價值最大化，進而令公司及其股東之整體獲益。鑑該公司稱，出售事項將有助於該公司變更主營業務。

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