鼎和礦業(00705-HK)持5.08%股東擬召開股東會罷免多名董事

鼎和礦業(00705-HK)公布，收到由 Ability Rise Investments Limited 及Star Treasure Investments Holdings Limited(該等提議者)於上周五(25日)發出書面提議，要求董事會召開公司股東特別大會，以處理書面提議中列明的事項。

該等事項包括以普通決議案通過：提名吳巨石選舉為執行董事；提名蔡偉龍選舉為獨立非執行董事； 提名謝紹豪選舉為獨立非執行董事；提名方澤萍選舉為獨立非執行董事。罷免劉强、盧素芳、梁維君、尹仕波、范偉鵬、陳亮為執行董事；及罷免黃志恩、陳偉傑、袁光明為獨立非執行董事。

該等提議者持有該公司已發行股本約5.08%。

根據香港公司條例(香港法例第622章)第567條，公司將於公司註冊辨事處接獲書面提議之日期當日後28日內舉行提議召開之股東特別大會，以處理書面提議中列明的事項。一份載有(其中包括)書面提議之詳情以及有關建議於提議召開之股東特別大會上選舉為董事的人士的履歷及其他詳情的通函，連同召開提議召開之股東特別大會的通告將在可行情況下盡快寄發予本公司之股東，並將根據公司條例第567條的規定，無論如何不遲於接獲書面提議之日期後的21日(即2018年6月15日)寄發。

鼎和礦業股份繼續暫停買賣直至另行通知。

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