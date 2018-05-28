港交所(00388-HK)下月推MSCI指數期貨 7月減股票期貨收費

港交所(00388-HK)公布，其MSCI亞洲除日本指數期貨已獲得監管機構批准，將如期於6月11日推出。MSCI亞洲除日本指數期貨以MSCI亞洲除日本淨總回報(美元）指數為相關資產，是香港交易所首隻亞洲區股票指數期貨。

香港交易所的MSCI亞洲除日本指數期貨將會是亞洲首隻以MSCI亞洲除日本指數為相關資產的場內買賣期貨合約。MSCI亞洲除日本指數作為廣受認可的基準，能反映香港及亞洲其他10個股票市場以及在美國上市的內地公司股份的表現。

香港交易所市場發展聯席主管李剛認為：「我們推出MSCI亞洲除日本指數期貨後，亞洲區投資者可於交易時間內買賣這一隻重要的區內指數期貨。我們深明亞洲區投資者對該產品的潛在需求，故此策劃這隻期貨合約以滿足亞洲投資者多樣化的需要。」

李剛續說：「我們致力了解亞洲除日本指數基金經理對該產品的需求，有信心能夠吸納更多市場參與者。」

香港交易所現時提供恒生指數(恒指)以及恒生中國企業指數(恒生國企指數)以及其他股票指數期貨。恒指及恒生國企指數期貨是香港交易所旗下衍生產品市場的旗艦股票指數產品，合共佔於今年首四個月衍生產品市場合約成交量的42%。

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