【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

狹幅震盪，挑戰萬一僅差臨門一腳，小紅Ｋ作收！

今日台股開小紅，最高來到 10999，挑戰 11000 整數心理關卡僅差臨門一腳，但仍堅守 10900 整數心理關卡，五日線亦守穩，尾盤收在 10987，收了一根帶上、下影線的小紅Ｋ，而今日震幅只有 34 點之多，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，月線與半年線亦重新形成黃金交叉，而目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1393 億，較上週五比較有些微的增長，但仍顯不足，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股今天呈現跌多於漲，其中以電子零組件類股跌幅最重，達 3.6%，水泥、油電然氣等也跌逾 2%，玻陶、電器電纜、汽車也跌逾 1%，造紙、其他電子、光電、資訊服務、金融、鋼鐵、電機機械、航運、觀光、電腦設備、貿易百貨、橡膠、食品、建材營造、半導體等也均收黑。

至於上漲類股則有生醫、化學生醫、紡纖、通信網路、塑膠、化學、其他類等也均收紅。

電子三雄今天持續壓抑指數，包括台積電、鴻海及大立光均是開高走低，其中大立光雖然一度重新站上 4000 元大關，但是仍無力守住，也跌破 5 日線大關。台積電也跌破 10 日線及年線，鴻海也跌破 5 日線。

至於被動元件則是今天台股震盪最劇烈的族群，其中股后國巨開盤相當強勢，直接收復 1000 元大關，最高還來到 1055 元，不料當沖賣壓湧現，股價漲幅開始收斂，中場還翻黑甚至一度跌停，尾盤仍跌破 900 元大關。

另外華新科、禾伸堂也同步跌停，奇力新、光頡、佳邦、信昌電、鈞寶、興勤、華容、立隆電、智寶、立敦、凱美等跌幅也均超過 2%。

光學股也見到賣壓湧現，包括光燿科、聯一光、揚明光、今國光、佳凌等也均收黑。

電子次族群僅矽晶圓相對抗跌，包括中美晶、合晶及嘉晶均收紅。