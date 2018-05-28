友邦(01299-HK)領漲恒指升204點 中石油(00857-HK)升逾6%

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恒指今日高開171點，其後反覆上升，一度升逾250點，最高見30839.30點，恒指收報30792.26點，升204.22點，升0.67%，成交843.85億元成交843.85億元；恒生中國企業指數收報12115.17點，升67.42點，升0.56%。 藍籌股方面，友邦(01299-HK)領漲大市，急升3.26%，收報72.8元。騰訊(00700-HK)窄幅上落，收報405.2元，升0.297%。手機設備股造好，瑞聲(02018-HK)升3%；舜宇(02382)升4.3%。 發改委決定，自6月10日起理順居民用氣門站氣價機制銜接，措施對中石油(00857-HK)有正面影響，該股以6.26元高開，高見6.45元，收報6.44元，升6.446%，為表現最好藍籌及成交量第二大股份。燃氣股方面，新奧能源(02688-HK)跌0.256%、中國燃氣(00384-HK)跌1.429%與華潤燃氣(01193-HK)跌2.67%。 富智康(02038-HK)午後飆高，曾升近15%，收報1.53元，升11.67%；同系鴻騰(06088-HK)升2.439%。 瑞信唱淡利豐(00494-HK)，下調利豐評級至「跑輸大市」，目標價亦由3.86元降至2.9元該股低開3.31元，10分鐘內已跌1%，午後跌幅擴大，最多挫12.6%報2.92元的逾半年低，收報2.97元，跌11%。成交大增至2.25億元。 多隻醫藥股上升，石藥集團(01093-HK)升3.78%；中國生物醫藥(01177-HK)升4.83%；藥明生物(02269-HK)升2.65%。