【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到川普於 5/26 宣佈川金會將如期舉行，加上被動元件族群受惠漲價效應影響，推動台股由電子類股領軍下呈現上漲走勢，收盤台股上漲 45.47 點，漲幅 0.42%；籌碼方面，外資買超 17.78 億元，三大法人買超 7.62 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到俄羅斯及沙烏地阿拉伯可能放寬減產協議衝擊，WTI 期貨價格重挫 4%，能源類股受到拖累下跌，道瓊及 S&P500 指數雙雙收低，不過半導體股價逆勢走高，支撐那斯達克及費半指數收高；而受到避險買盤持續推升，加上美國今年升息 3 次機率再度超過 4 次，美債殖利率持續走低，仍在 3% 之下遊走；西班牙及義大利政治風險升高，歐元領銜非美貨幣走低，再創波段新低。

《國際商品市場焦點分析》

上週五市場傳出俄羅斯與沙烏地阿拉伯正考慮提高產量，每日提高達 100 萬桶，以彌補伊朗與委內瑞拉減少的產量，油價聞訊在歐市即大幅下跌逾 2%，晚間美國油服公司貝克休斯公佈資料顯示，截至 5 月 25 日當周，美國石油活躍鑽井數大幅增加 15 座至 859 座，WTI 期貨價格賣壓湧出，收盤大跌 4%；天氣預報顯示美國大平原南部乾燥天氣將持續，小麥期貨價格無視美元走高，收盤大漲逾 2%。

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