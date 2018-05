研揚今年營收上看60億元 智慧零售、貨架商機看俏

工業電腦研揚 (6579-TW) 今 (28) 日召開股東會,總經理林建宏表示,由於營運方針調整,除了在物聯網上的運用外,人工智慧、智能零售及智慧工廠等帶動第 2 季訂單發酵,加上與英特爾合作,業績可望逐季走揚。

法人預估,研揚今年全年營收可望成長 2 位數,有望達 60 億元,本業營收有機會超過 2016 年水準,而毛利率仍有機會維持約 30%水準。

研揚指出,2017 年營收占比為零售 32%、製造 27%、交通 15%、網安 6%及醫療 20%;雖然智慧零售因歐洲客戶影響,去年衰退約 1 成,不過大客戶如 NCR 在 POS 系統積極拉貨,年成長 50%,今年 NCR 訂單有望持續維持成長力道。

林建宏指出,智慧路燈是今年研揚成長動能之一,除了原有功能外,空氣品質監測、影像監控、節能、廣告播方、警政系統等整合服務,目前在 228 公園已經有一支燈桿進行試驗,先前跟億光在台大已有約 200 盞試驗場域。

研揚分析,全台灣標案在桃園、新竹、彰化約有 1.5 萬盞,標案金額達新台幣 2 億元規模,研揚希望有兩至三成的市占率,有待克服資訊傳遞、無線干擾及資訊可信度等問題,未來能將擴大結合智慧電表應用。

研揚表示,影像辨識與處理將是未來快速成長動能,如中國大陸的無人商店、京東方、騰訊、便利蜂、阿里巴巴等,都適用工業電腦規模,一間店至少需要 20 至 30 支影像辨識鏡頭,發展智慧貨架,去年開始陸續合作專案,今年業績有望年增數倍以上。

AI 產品則已經展開與英特爾、Nvidia 的 GPU 合作,3 月起主要使用在零售,以及中國大陸交通監控。

此外,研揚針對物聯網推出的 UP Board,去年銷售超過 4 萬片,陸續推出的 Up Square 及 UP Core 亦獲英特爾青睞,今年 UP Board 銷售可望達到 7 至 8 萬片。

研揚 2017 年營收為新台幣 54.11 億元,年減 6.15%,仍創歷史次高,稅後純益 5.6 億元,年增 9.73%,每股純益 5.6 元,年增 5.26%,獲利雙創歷史新高;毛利率 31.17%、營益率 8.47%。

研揚今天股東會決議配發 4.75 元現金股利,以今天收盤價 91 元估算,現金殖利率約 5.22%。