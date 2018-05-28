台股蓄勢挑戰11000關卡 法人看好蘋果供應鏈可望7月轉強

川金會如期舉行，台股今 (28) 日開高走高，終場漲 45.47 點，以 10987.77 點作收，蓄勢挑戰 11000 點關卡。投資布局上，法人建議，可留意電子類股和傳產類股，其中蘋果相關供應鏈營收動能有望在 7 月轉強，傳產類股則受惠經濟面轉好，企業獲利有望維持穩定表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段大盤受制前波整理區間的籌碼面整理，雖然融資增、法人減的籌碼變化不利穩定性，但在行情利於多方判斷下，大盤仍有機會向上發展。

廖哲宏表示，就國際情勢而言，美股第 1 季企業獲利表現良好、美元轉強資金回流，受惠蘋果相關族群帶動，美股走強有利台股投資人信心。

觀察籌碼變化，外資今年來於集中市場累積賣超 1558 億元，隨著美中貿易紛爭暫歇、美元走勢、電子業淡季進入尾聲，外資賣超幅度趨緩，估計外資有機會在第 3 季度轉為買超，而美元指數動向、台股基本面變化，將是觀察外資動向的主要依據。

題材面部分，可留意 Apple 新產品的鋪貨進度、被動元件族群的籌碼變與走勢以及個股填息的情形。

投資布局上，電子類股除現有被動元件展現強勢外，下游業者料也將受惠 Apple 產品集中於下半年推出，相關供應鏈營收動能有望於 7 月轉強；傳產類股則持續受惠經濟面好轉，企業獲利仍可維持穩定的表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為，未來電動車與 iPhone 新機的需求可望使 MLCC 供應吃緊延續，考量高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等 4 個領域是未來科技成長動力，可多留意需求趨勢的成形。