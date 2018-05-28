俄鋁已請求俄羅斯政府補貼能源市場 股價大漲逾6%

俄羅斯《生意人報》(Kommersant) 援引俄鋁 (0486-HK) 提交政府的尋求國家説明的提案報導稱，俄鋁預計在 10 月過後制裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量或下跌 30% 至 70%。這種不利情境若成為現實，還會導致公司裁員和關廠。

報導指，俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場，價值高達數十億盧布。

截至今 (28) 日 14:31，俄鋁大漲 6.03%，報港幣 2.1 元。

美國財政部 4 月 23 日在聲明中表示，在美國的制裁下，與俄鋁有往來的美國人可以直到 10 月 23 日解除他們與俄鋁的業務，將期限延長。

俄鋁表示，若國際金融機構於 2018 年 10 月 23 日之後中止與該集團進行的業務，俄鋁的金屬生產及銷售將受到嚴重影響。

該公司現正採取一切可行措施，包括與美國及其他司法管轄區的監管機構進行持續討論，以謀求保護其股東、債權人及業務夥伴的權益。

俄鋁表示，會持續評估外國資產管理辦公室制裁對集團造成的影響。目前，該公司仍一致認為制裁可能對集團的業務及前景構成重大不利影響。

4 月 6 日，美國宣布對一批與克里姆林宮關係密切的企業和個人實施新一輪制裁，被列入制裁名單的人士包括俄鋁公司主要股東和 En + 集團總裁 Oleg deripaska。不過美方其後表態稱，無意令俄鋁破產；若 Oleg deripaska 放棄公司控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。

俄鋁近日的公告稱，公司 5 名非執行董事及行政總裁辭職，其中 Oleg deripaska 已經同意放棄俄鋁公司控股權；本次俄鋁公司辭職的 5 名董事，均經 En + 集團審議並提名。