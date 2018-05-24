10月23日死限 俄鋁：盡一切可能保護股東和債權人

俄鋁 (0486-HK) 公佈，緊隨美國財政部外國資產管理辦公室於 4 月 6 日刊發公告後，大量交易對手方就與該集團旗下公司訂立的任何新合約表示擔憂，並表示它們可能會於 10 月 23 日之後中止任何現有合約，除非制裁已解除或外國資產管理辦公室向該公司授予新的許可。部分金融機構對該集團旗下公司或代表該集團旗下公司進行的付款程式加以限制。

美國財政部 4 月 23 日在聲明中表示，在美國的制裁下，與俄鋁有往來的美國人可以直到 10 月 23 日解除他們與俄鋁的業務，將期限延長。俄鋁在公告中說，若國際金融機構於 2018 年 10 月 23 日之後中止與該集團進行的業務，俄鋁的金屬生產及銷售將受到嚴重影響。

新浪財經報導，公告指出，與重新安排整個供應鏈相關的銷售額減少及額外成本，可能導致該集團息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 及現金流量大幅減少。該集團按商業上合理的條款取得融資的機會將非常有限。該公司可能無法將經營業績維持於服務及償還債務所需的特定水準及可能導致現時的債權人催速還款。

此外，部分支援該公司證券的可替代性及買賣的基礎設施運營商已停止或暫停有關職能，且於若干情況下導致投資者無法妥善管理其資產。

該公司現正採取一切可行措施，包括與美國及其他司法管轄區的監管機構進行持續討論，以謀求保護其股東、債權人及業務夥伴的權益。

俄鋁表示，會持續評估外國資產管理辦公室制裁對集團造成的影響。目前，該公司仍一致認為制裁可能對集團的業務及前景構成重大不利影響。

截至今 (24) 日 11:25，俄鋁股價上漲 4.233%，報港幣 1.97 元。