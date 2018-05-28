【港股解碼】BAT入股的富士康上市後，中一簽可以賺多少錢？

工業富聯於5月24日（週四）在上交所上市申購，股票代碼：601138，申購代碼：780138，總發行數量196953萬股，發行價格：13.77元，單賬戶申購上限為41.3萬股，發行市盈率17.09倍。



（數據來源：wind）

中央匯金和BAT成為戰略投資方

從工業富聯公佈的最終獲配戰略者投資者名單看，股東前20名投資者都是一些“貴族”，其中前三大股東中央匯金資產管理公司認購5809.7萬股，認購金額近8億元；上海國投協力發展股權基金合夥企業認購7245.9億元，認購金額近10億元；中國鐵路投資有限公司認購4357.2萬股，認購金額達近6億元，工業富聯前三名共認購總金額達近24億元。前三家認購公司股份做多的，股份50%鎖定12個月，50%鎖定18個月。

其他的一些股東多數是一些知名國企，包括中國國有企業結構調整基金、中國人壽保險、新華資產管理公司、深圳招商科技投資公司等一些大型國企。

騰訊、阿里、百度作為國內互聯網巨頭，當然也少不了參與工業富聯的認購，三家公司每家均認購2178.6萬股，認購金額近3億元。

中一簽賺多少錢？

招股書披露，公司屬於“計算機、通信和其他電子設備製造業”，如果按照中證指數有限公司顯示的該行業平均靜態市盈率為40倍來計算的話，工業富聯發行價13.77元，發行市盈率17.09倍，上市之後大概率將收穫5個以上漲停板，以此推算，幸運的投資者中一簽則可以賺2萬元左右。



（數據來源：wind）

如果在參照醫藥界的獨角獸藥明康德來看，截至2018年5月28日收盤，已經連續15個漲停板，工業富聯上市之後想像空間還是比較大的。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩

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