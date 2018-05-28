川普的汽車關稅計劃 讓白宮經濟顧問們擔憂不已

包括庫德洛在內的兩位川普最高經濟顧問都對川普針對美國進口汽車關稅啟動的「232 調查」表示擔憂，擔心這會對美國就業市場造成致命打擊。川普的法律顧問們也不確定這起調查的基礎是否穩固。

美國媒體 Axios 稱，換句話說，以國家安全為由啟動 232 調查的決定是川普又一次「拍腦袋的決定」，並沒有經過詳實的經濟或地緣政治方面的政策評估。

據 Axios，知情人士透露了白宮內部幾位官員對於汽車關稅的不同意見：

庫德洛在一次內部會議上表示，這些關稅政策將傷害美國消費者，還有可能對美國就業造成負面影響。外國汽車企業在美國阿拉巴馬州和肯塔基州等地僱傭了很多美國員工，美國國內的汽車經銷商、工廠和汽車服務領域的企業也可能會受到衝擊。

川普經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 對庫德洛的擔憂表示深有同感。

但川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則認為汽車關稅是一個很好的想法。

相比此前已經落地實施的鋼鋁進口 25% 關稅，汽車關稅的影響範圍可能會更大。

5 月 23 日，美國商務部宣布，對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動 232 調查，調查將確定進口是否對國內汽車行業造成損害、削弱國家安全。美國商務部稱，進口車在美國汽車銷量中的占比已經從 20 年前的三分之一上升至現在的近一半，而汽車行業的就業卻在下降。

在此之前，美國總統川普發布聲明稱，已指示商務部長考慮對進口汽車、卡車及零部件啟動 232 國家安全調查。

川普在聲明中表示，與美國商務部長羅斯會面並討論了美國汽車行業的現狀。已指示羅斯考慮就進口汽車、卡車及零部件對美國國家安全產生的影響發起調查。川普稱，汽車和汽車零部件這樣的核心產業對國家的強健至關重要。

川普對進口汽車加征關稅的想法由來已久，但直至上個月才在一次與車企高管的會議上提議徵收 20% 的汽車關稅，而之後華爾街日報援引知情人士稱，進口汽車稅率有可能高達 25%。

相關消息發布之後，引發了一輪歐洲汽車股票的下跌潮。

據美國官方數據，去年美國共進口了 830 萬輛汽車，總價值達 1920 億美元，其中來自墨西哥 240 萬輛、加拿大 180 萬輛、日本 170 萬輛、德國 50 萬輛。同期美國向世界其他市場總計出口了將近 200 萬輛汽車，價值 570 億美元。