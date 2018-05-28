哈雷享稅改優惠仍赴國外設廠 關稅是重要考量

儘管剛受到聯邦企業減稅的餘蔭庇護，但隨即馬上宣布關廠，全美各地的哈雷機車 (HOG-US) 工人對此感到十分失望。

總部位於密爾瓦基的重機製造商受惠於 1 月 1 日頒布的減稅政策，但在 1 月底宣布裁員 350 人。2 月 5 日，它決定提高股利 0.5 美分，並計劃庫藏股回購高達 1500 萬股股票。

哈雷機車在美國的銷售額近年來一直在下降，因為嬰兒潮世代因為年紀太大逐漸不再繼續騎車，而越來越少年輕人接替他們的位置。結果，哈雷解釋，這就是它被迫削減多餘產能的原因。

該公司在聲明中指出，「不幸的是，對於解決美國市場產能過剩的壓力，我們無計可施。」

該公司認為，增加股利和股票回購與節稅無關。但勞工們說他們很沮喪。

「我們做了哈雷機車要求我們做的所有事情。」焊接工人 Tim Primeaux 在接受採訪時表示，「給果一切當著你的面爆發開來，真的很令人失望。」

當哈雷機車 1 月宣布 2019 年秋季關閉堪薩斯城工廠，裁員 800 人時，Primeaux 說他和其他工人處於「震驚和恐懼」。他說，「一切就像在做噩夢，而且醒不過來。」

2017 年 5 月，哈雷機車宣布將在其堪薩斯城工廠增加 118 名工人，以組裝 Softail 巡航重機，並在位於賓州約克附近的 Springettsbury Township 工廠裁減相同數量的工人。

現在，隨著堪薩斯廠的關閉，賓州反將增加 450 名全職、臨時工和承包商的職位，整體上將減少 350 個職位。

宣布關閉工廠後的幾天內，該公司宣布提高股利獎金以獎勵股東，耗資大約 84.6 萬美元。

股票回購計畫的效果是提高股價，這是當時另一筆 6.96 億美元的費用，也有利於股東。這是因為該公司的企業稅從 35% 降至 21%，以及去年宣布泰國新建裝配工廠將於今年稍晚時開工。

哈雷機車曾表示，曼谷工廠的開幕與堪薩斯廠關閉無關。

但在堪薩斯工廠工作了 21 年的 Rick Pence 不相信這番說法，「他們把我們的工作轉到海外，絕對是如此。」

哈雷機車在印度和巴西也有類似的組裝廠，從零件開始組裝成一部完整的重機。哈雷機車表示，因為泰國對美國組裝的重機關稅高達 60%。

「透過開設這家工廠，希望我們的亞洲業務能夠協助降低這些成本。」哈雷女發言人 Katie Whitmore 去年表示。